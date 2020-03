¿Que dijo Iglesias? ... me he perdido

Estamos en cuarentena. Para la Iglesia Católica la Cuaresma es un tiempo de perdón, reflexión y reconciliación. La duración de la Cuaresma en la que estamos inmersos está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, Moisés estuvo guiando al pueblo de Israel durante 40 años a través del desierto, enfrentando graves peligros, luchando contra feroces enemigos y soportando duras penalidades, rumbo a la tierra prometida. Cuarenta días estuvo Jesús orando en el desierto antes de hacer vida pública. El paisaje desértico era mayormente inhabitable y estaba lleno de peligros para cualquiera que se atreviera a aventurarse en el por un tiempo. El peligro del calor sofocante del día y el frío extremo de la noche, el peligro de los animales silvestres y escorpiones, la escasez de comida y agua… Es tiempo de prueba, encuentro y renovación

Un virus nos retrotrae a paginas bíblicas ¿no parecen las calles desiertas un desierto? ¿O es tiempo de compartir lo que durante años no hemos hecho? ¿No nos sobra tiempo, -algo que antes deciámos nos faltaba- y ahora que lo tenemos no sabemos cómo aprovecharlo?

Le recomiendo a Pablo Iglesias lo primero que tenga respeto por los que nos han dejado, por sus familias, por los infectados, por los que día a día se dejan la vida para cuidar a los enfermos…por todo Pablo, debe sentir miramiento y consideración. Lo suyo -el otro día junto a Illa- ha sido de una desvergüenza propia de usted. Sabe que la manifa que encabezó tu compañera sentimental, hizo que se propagara el virus de forma más rápida. De eso no habla costalero del Presidente que también saltándose igual que usted la cuarentena, se dirigen a los que les siguen sin tomar ninguna media de protección. Lo tuyo Pablo Iglesias Turrión es de una vileza tal que no mereces respeto. Aprovecha la comparecencia para arengar ideológicamente. La plataforma del Gobierno no es Vista alegre ¿Aun no se ha enterado? Dice que la nueva etapa va ser de avances SOCIALES (Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad Económico y Humano) DEMOCRATICOS (El término democracia es extensivo a comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un período determinado. No para sentarse en la poltrona y… el pueblo muerto de hambre (Venezuela) y el tal Maduro seguir perpetuándose en el mandato dictatorial-asesino, por los siglos de los siglos. Esto es el signifcado de Democracia y Sociales. Ya está dada la clase por video papel, puede irse.

¡Espere un momento señor Iglesias! ¿ha deparado en la cara de póker que puso el secretario de Estado de Comunicación, señor Oliver cuando apareció para arengar, o mitinear a los televidentes?

Esto es un descontrol, ¿el señor Illa no se pintaba? Sí, claro qué es Ministro de Sanidad, en malas manos estamos, por desconocimiento, claro, lo suyo es la filosofía. Ya había hablado Simón minutos antes. ¡Lo entiendo! era su coartada Pablo Iglesias Turrión su otro momento cumbre. Ha fallado, su presencia no es bien acogida y tu cuota de desfile, ha quedado fatal. Protagonismo estos días no hace falta, y sí, médicos, batas, buzos, gafas, mascarillas, eso y más personal sanitario es lo que se necesita en España, que hizo caso omiso a lo sucedido en Italia, a lo que se veía en China, y el fatídico 8 de marzo las suyas, salieron a la calles a envenenar con el coronavirus. Claro que lo sabían, pero la Ley Montero debía estar en la calle. Quedará para la Hª como el día más nefasto 8 de marzo de 2020.

Usted ha roto la cuarentena dos veces, junto a Sánchez. Están obligados a permanecer aislados, confinados, como los demás españoles, y en sus casos por estar en contacto con parejas infectadas, por el Covid-19.

¿Qué ha logrado el martes milagroso? “El escudo social” ¿Cúal? el que deja a las PYMES desamparadas, menos mal que Pedro salió a corregir. Poco importa que den créditos, eso no vale, ni lo desean los que tienen las persianas bajadas, los créditos se pagan, como se los pagó a usted Sanchez, las letras caen y se tiene que pagar, lo que necesitan es rebaja cuando vuelvan a subir las trapas, y el tiempo que dure la maldita pandemia, son muchos los impuestos… y la caja solo tiene telas de araña.

“La austeridad ha quedado atrás” Por supuesto para usted sí, la ha dejado muy lejos, prometió a sus seguidores que nunca saldría de Vallecas, del pisito de 40 metros y se nos ha convertido en el CASTA MAYOR DE LOS CASTAS ¿Sabe cuántos trabajadores van a ir al paro con el coronavirus? Claro que esta crisis no la van a pagar los de siempre. Deberían pagarla ustedes, dejando tres cuartas partes de sus salarios. Sería solidaridad, esa palabra que se le hace agua la boca cuando mitinea.

Y claro a usted la cámara le pone -lugar donde nació y creció, eso, y las calles, cuna mecedora de los populismos- a medida que los minutos corrían, más demagogia; incluso corrigió a Pedro Sanchez. Que acertadamente dijo “el covid-19 no entiende de razas, clases sociales” Le aseguro, ni Karl Heinrich Marx, padre del socialismo, comunismo y marxismo, se hubiera a decir tanto y tan disparatado como lo hizo usted, Pablo Iglesias Turrión...

El trabajador, trabaja, porque tiene un jefe que le da empleo a cambio de un salario, no el estado le mantiene, eso hacen las dictaduras comunistas y mire que bien va la cosa. Cuba, una de sus fuentes de inspiración. ¿Y esto que es? “nivel civilizatorio” Después de confinarnos, imponernos el pensamiento único

Ahora va el zoquete y descubre que las fuerzas de seguridad son profesionales ¿Dónde vivía Pablo? En que país bolivariano..le trastocó que llegaba el momento de bajar la claqueta. Le aconsejo que visione alguno de los vídeos del Presidente Macrón, le ilustrarán. Puso 300.000 millones en su programa de rescate, no la defecación española. Es Liberal, no facha. Pide que se aúnan, haciendo un esfuerzo patriótico para superar la terrible situación.

¡Cuánto echo en falta personas con sentido de Estado! ¿Se imaginan a Churchill apuntándose para su partido el sacrificio de los británicos frente a la amenaza nazi? Flaco favor le hace el vicepresidente segundo a Sánchez, desde la declaración del estado de alarma. En lugar de presumir y ponerse medallas, sacar la cabeza a codazos para que se le vea, debería pensar en la situación lamentable en la que están muchas residencias de ancianos; en la gente que está en sus casas sin saber si tiene el coronavirus porque no tiene forma de hacerse un test; en los médicos y enfermeros, que, por imprevisión de su gobierno, carecen de los medios más elementales para hacer frente a la pandemia, y en todos aquellos que, sin creerse héroes, cumplen todos los días con las recomendaciones que hace el gobierno, a pesar del mal ejemplo que nos da usted y su Presidente. Les pido que no intenten silenciar la verdad, ocultando su gran responsabilidad, negando el Control Parlamentario. Maritxell Batet es otra más, pesebrera del Gobierno socialcomunista. Les propongo una idea: hacer un ERTE dentro de la mezcolanza costalera que sostiene a Sánchez. ¡Pobre españa,hemos vuelto a caer en la peores garras socialcomunistabolivariana!. Miserables.

Menos soberbia y mucha

más

humildad y por supeusto no

volver

a quebrantar la

cuarentena, le

va ayudar a reconciliarse

consigo

mismo, tiene

mucho en que pensar y a lo mejor vemos a otro Iglesias que supo

-

aunque

rota por dos veces-