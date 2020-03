Marlaska avisa: sólo se permiten ya desplazamientos esenciales y "en breve" bajará la curva de contagios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisado este viernes que ya ha acabado el periodo de información sobre las limitaciones en los desplazamientos y que sólo se permitirá romper el confinamiento en las casas si hay razón justificada o de fuerza mayor, de acuerdo al real decreto del estado de alarma. Según él, gracias a esta "solidaridad" de los ciudadanos en un periodo de tiempo "muy breve se conseguirá doblegar la curva del virus".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha señalado que el Gobierno trabaja de forma coordinada con comunidades autónomas y, en su caso, con el resto de policías autonómicas y locales porque la prioridad es "garantizar la salud pública del conjunto de ciudadanos y evitar la propagación del virus".

"Y algo que yo creo que en breve conseguiremos, en muy breve", ha añadido, "que es conseguir doblegar la curva de la propagación del virus". Al ser preguntado por la opinión de muchos epidemiólogos que hablan de que en un horizonte de una semana se conseguirá este objetivo, el ministro ha precisado: "Esperemos que lo podamos ver en menos días, esperemos que en estos próximos días podamos ver ya los resultados de un trabajo importante que se está realizando".

Además, Grande Marlaska ha pasado por Telecinco, donde ha hablado de estos temas:

✅ CERRAR ESPAÑA COMO ITALIA Todas las posibilidades caben, pero debe haber proporcionalidad. Estamos tomando medidas para la movilidad. La UE ha dado unos criterios y estamos en esos parámetros. Los desplazamientos debe ser solo los esenciales y ya se han reducido. También estamos con la repatriación de los españoles.

✅ AMPLIAR CONFINAMIENTO Se tomarán las medidas necesarias, este es un problema global. España e Italia somos los más afectados, pero hay que tomar medidas de conjunto en la UE.

✅ GENTE SE SALTA CONFINAMIENTO Son una minoría, la mayoría de españoles son responsables. Al principio tomamos una labor pedagógica, pasados unos días esa labor acaba.

✅ VICEPRESIDENTE SIN CUARENTENA Todo el gobierno cumple las normas sanitarias al pie de la letra.

✅ BLOQUEO DE MATERIAL SANITARIO No es verdad, no hay incautaciones o retenciones, a lo sumo son inspecciones de materiales sospechosos.

✅ DESCENTRALIZAR DISTRIBUCIÓN Hay una centralización de las compras por parte de Sanidad, pero las CCAA pueden tb hacerlo mientras trasladen la información a Sanidad para que haya coordinación.

✅ AGENTES CONTAMINADOS Las FCSE toman las medidas de protección precisas. Espero que en pocos días podremos dar mejores noticias.

✅ PERMISOS PENITENCIARIOS Solo los del tercer grado pueden quedarse en domicilio. Los de segundo grado deben estar en centros penitenciarios, a no ser de autorizaciones expresas del juez de vigilancia. Nunca por decisión de las juntas de tratamiento.

✅ CÁRCELES Hay 50.000 internos y se ha limitado las visitas.

✅ DECIDIR QUIEN ENTRA O NO EN LA UCI Trabajamos para que eso no pase. El criterio médico es que prevalece, no el criterio político. No veo que ese escenario pueda ser real.



✅ MENSAJE FINAL No queremos relajos, hay que co-responsabilizarse. Es difícil y cada días más. Pero hemos afrontado situaciones difíciles, esto será en beneficio de todos. A por ello con toda la energía del mundo, vamos a conseguirlo