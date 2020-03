El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ledesma se queda en minoría tras la marcha de dos concejales 

Jueves, 19 de marzo de 2020

Ambos continuarán como ediles no adscritos, tal y como ha confirmado la propia alcaldesa en un comunicado a los vecinos; el PSOE se queda con 3 concejales y el PP con 4

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ledesma se queda en minoría tras la salida del grupo municipal de dos concejales, Julián Salinas y Sergio Tejedor, que no renuncian a su acta y pasan a ser concejales no adscritos. Ambos abandonan el grupo y, por tanto, las responsabilidades que tenían asumidas. Tras esto, el PSOE se queda con tres concejales y al frente de un Ayuntamiento con serios problemas económicos debido a la elevada deuda que acumulaba desde hace varias legislaturas; el PP con cuatro concejales, y a partir de ahora el Grupo Mixto con 2.

La alcaldesa, Patricia Martín, emitió este miércoles por la tarde un comunicado a los vecinos para dar a conocer la nueva situación del Ayuntamiento. “Desde que comenzamos con este proyecto, el respeto, la confianza, la coherencia con nuestro proyecto, y la decisión de ser un Ayuntamiento para todos los vecinos, me han parecido primordiales a la hora de trabajar”, apunta la alcaldesa en el comunicado.

“Esto desde hace un tiempo no ha sido compartido por todos los concejales que componían la Junta de Gobierno y haciendo esta situación totalmente incompatible con mi trabajo, he puesto a disposición de todos los concejales mi cargo. Estos por mayoría han decidido que siga trabajando para Ledesma con el proyecto común que habíamos elaborado entre todos y Julián y Sergio han decidido abandonarlo y permanecer en el grupo de concejales no adscritos”, explica.