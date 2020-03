Sanidad admite “problemas” en residencias y publicará “una orden muy estricta”

Jueves, 19 de marzo de 2020

“No es cuestión de quién ha fallado o quién no ha fallado, sino de que el virus entra en nuestras residencias y hay que extremar las medidas de precaución”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que sigue habiendo "problemas" en residencias de ancianos por lo que se va a publicar, entre hoy o mañana, "una orden muy estricta para proteger" a los mayores.

Simón lo ha explicado así en la rueda de prensa telemática desde La Moncloa de los responsables técnicos de los Ministerios de Sanidad, de Defensa, de Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus.

Preguntado sobre si se debería haber actuado antes en las residencias de ancianos, Simón ha apuntado que antes de que las comunidades autónomas tomasen las primeras medidas "había una recomendación" del Ministerio de Sanidad para que "hicieran una reducción de los riesgos" asociados a estos centros, que incluían en cierre de centros sociosanitarios, la reducción de visitas, y la autorización del personal estrictamente necesario. "Entendemos que se fue implementando progresivamente", ha agregado.

"Seguimos teniendo problemas en residencias y eso nos va a obligar a hacer una orden muy estricta para proteger estricta para proteger a nuestros mayores que están en estos centros", ha manifestado Simón, destacando que desde el Ministerio de Sanidad están "trabajando muy intensamente en ello".

En cuanto a los datos de personas mayores afectadas por el coronavirus, ha resaltado que, hasta la fecha, el 33 por ciento de los casos tiene más de 65 años y el 18 por ciento más de 75 años, de los cuales hasta un 32 por ciento desarrollan neumonías graves. "Estos datos hay que tomarlos con mucho cuidado porque son datos parciales y necesitamos más datos individualizados", ha precisado.

En este sentido, Simón ha añadido que la distribución por edad "no es homogénea a lo largo de todo el territorio", ya que "hay diferencias" entre unas comunidades autónomas y otras. Así, ha afirmado que hay comunidades autónomas donde los casos en personas mayores o en grupos frágiles "son más" que en otras, algo que, a su juicio, "tiene un impacto muy importante" en cuanto a la letalidad, el ingreso en UCI o los casos graves.

Asimismo, el experto ha asegurado que la letalidad en las residencias españolas hasta ahora "no supera la letalidad que se ha observado en otros países en grupos equivalentes". "No es cuestión de quién ha fallado o quién no ha fallado, sino de que el virus entra en nuestras residencias y hay que extremar las medidas de precaución", ha sentenciado.

Precisamente, ha defendido que hay que extremar las medidas de precaución en las residencias "primero para que no entre y una vez entra para que se infecte el menor número de personas". "La letalidad no es superior a la de estos mismos grupos, pero no tengo datos completos para poder valorarlo mejor", ha subrayado.

Por último, Simón ha señalado que, a falta de datos detallados de edad, hay detectados al menos tres fallecidos de menos de 65 años sin patologías previas, por lo que ha advertido de que, aunque el impacto en personas más jóvenes "es mucho menor, no quiere decir que no haya casos". "Hasta que no tengamos datos más amplios sobre las estructuras de nuestros casos habría que ser un poco más precavidos", ha concluido.