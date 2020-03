La rápida respuesta de los donantes de sangre: “Tenemos todos los niveles en verde, ahora hay que mantenerlos” 

Viernes, 20 de marzo de 2020

Donar sangre, si ya de por sí es importante, ahora más que nunca es un gesto fundamental para asegurar las reservas durante el tiempo que dure esta situación excepcional por la pandemia del Covid19. Los donantes de sangre en Salamanca han vuelto a dar un ejemplo de solidaridad. “Estamos totalmente agradecidos porque la gente está respondiendo muy bien”, apuntan desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca que durante estos días ha comprobado cómo han aumentado las personas que se acercan a donar sangre.

La respuesta se ha visto reflejada en que “ahora mismo tenemos todos los niveles de sangre en verde. Ahora lo que hay que hacer es mantenerlos”, porque en ningún caso hay que bajar la guardia.

Donar sangre, totalmente seguro

La donación de sangre es un acto absolutamente seguro en el que únicamente está implicado personal sanitario, que conoce perfectamente las medidas de precaución a tomar, y personas altruistas y sanas. Las salas de donación y las unidades móviles “son espacios seguros” a los que se puede acudir “con tranquilidad”, puesto que acuden personas sanas, no pacientes. Todos los materiales utilizados son desechables y de un solo uso.

Tal y como apuntan desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en estos días es muy importante que antes de acercarse a donar se consulte dónde en la web www.centrohemoterapiacyl.es o en el teléfono 900 40 50 60.

Tanto si no hemos donado nunca como para los que ya son donantes periódicos, estar sano es el requisito principal. “Si se tiene cualquier síntoma leve, conviene no donar y esperar, pero esto no ha cambiado porque, por ejemplo, si uno ha tenido catarro tiene que esperar 15 días para poder donar sangre porque igualmente estamos hablando de una infección respiratoria”.

En el caso de Salamanca, esta semana la unidad móvil ha estado en la Plaza de los Bandos y en varios municipios de la provincia (Béjar, Ciudad Rodrigo, Los Santos). La próxima semana, la unidad móvil estará el lunes (de 15.30 a 21.15 horas) y el martes (de 10 a 13 horas y de 15.30 a 21.15 horas) en la Plaza de los Bandos. Por su parte, el punto fijo de donación del Hospital Virgen de la Vega tiene previsto trasladarse de manera provisional durante los próximos días como una medida más de prevención dentro de los centros hospitalarios.

La necesidad de sangre es constante, por eso es importante ser donante en cualquier momento. “Necesitas estar siempre preparados”, subrayan desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Los requisitos son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse bien de salud.

En Castilla y León se necesitan 450 donaciones de sangre diarias para poder cubrir las necesidades de componentes sanguíneos de los centros asistenciales. Y la situación actual causada por la crisis del Covid19 no impide que se sigan produciendo situaciones de emergencia que requieren de transfusiones de urgencias o de componentes sanguíneos.