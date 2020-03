El personal de limpieza de los hospitales no escatima esfuerzos, pero reconoce “estar trabajando con temor” 

Jueves, 19 de marzo de 2020

Las personas que se encargan de la limpieza en los centros hospitalarios, fundamentales ya de por sí en cualquier momento, realizan un trabajo que no siempre se visibiliza. En esta crisis del Covid19, al igual que el resto de trabajadores de la sanidad pública se han convertido en esenciales para frenar la expansión del virus. ¿Cómo están viviendo los trabajadores de limpieza la crisis del coronavirus?

“Se está trabajando con temor porque no sabes quién lo puede estar incubando, y no es una cuestión de desinfección, estamos constantemente limpiando todas las superficies, desde las manillas de las puertas a las llaves de la luz o los pasamanos”, según señala uno de los trabajadores vinculados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, uno de los colectivos que en esta situación excepcional no escatima esfuerzos. “La gente está respondiendo bien”, pero reconoce que “hay temor” a la exposición al virus y a un posible contagio. En su caso, aunque no le ha sido realizado el test, desde hace dos días está en cuarentena en su casa después de haber notado que “tenía fiebre”. Aunque leve, la prevención es clave.

Reforzar las medidas de seguridad del personal de limpieza es fundamental, y eso pasa por contar con los suficientes equipos de protección (guantes, mascarillas, gorros...) para todos los trabajadores.