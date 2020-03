Miércoles, 18 de marzo de 2020

Los participantes del reality show se quedaron destrozados tras el hecho

Ayer los concursantes de Supervivientes conocían la crisis del coronavirus que está atravesando España, quedándose totalmente desolados y muy preocupados por sus familiares. Ante sus lágrimas, Carlos Sobera quiso mandar un emotivo mensaje a los participantes y hacerles conscientes de la responsabilidad que tienen con los espectadores.

El presentador de Tierra de nadie preguntaba cómo se encontraban después de conocer la noticia: "Quiero saber cómo os sentís después de la noticia que habéis recibido, cómo estáis y si os sentís con capacidad y con ánimo para enfrentaros a lo que se viene, que son las pruebas".

"A veces, en momentos como este, un concurso no deja de ser un concurso y uno tiene la impresión de que es una cosa banal, pero yo que he hecho muchos concursos os digo que no hay ningún concurso que sea banal", empezaba el presentador transmitiendo a los concursantes.

"La responsabilidad que tenéis es la de entretener a la gente que está en casa, que lo está pasando mal, que no puede salir de allí, que tiene miedo y que de repente se engancha a lo que hacéis, a lo que decís, a como os comportáis y que os pasa en la isla para tener una válvula de escape, así de importantes sois", ha continuado Sobera, emocionando a los espectadores y a los propios concursantes.

"Si os venís abajo vosotros es muy posible que también se venga mucha gente abajo con vosotros y si vosotros sois capaces de mantener la bandera de la ilusión, de la esperanza y la energía muchísima gente en casa va a seguir vuestro ejemplo y de vuestra mano va a superar la situación", sentenciaba el presentador.

"Os pido el mayor esfuerzo del que seáis capaces porque ahora más que nunca os necesitamos a todos, os necesitamos mucho. Todo nuestro apoyo para toda esa gente que lo está pasando mal. Pasará, mucho ánimo", terminaba el presentador visiblemente emocionado.