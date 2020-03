Carta a Pedro Sánchez

Miércoles, 18 de marzo de 2020

Señor:

Aunque a continuación incluimos carta que le enviamos el 10 de septiembre de 2019, antes de todo queremos hacer referencia a la situación grave que existe con la pandemia del Coronavirus que va a traer a nuestra Patria la ruina completa.

El día 14 de los corrientes tuvieron Consejo de Ministros para tratar las medidas a tomar respecto del mal que nos aqueja del Coronavirus. Con gran asombro todos hemos visto como en ese Consejo de Ministros a su izquierda estaba sentado Pablo Iglesias, Nos sorprendió ya que según han dicho todos los medios de comunicación su pareja la ministra Montero, está infectada del virus y que al ser su pareja Pablo Iglesias estaba recluido en su mansión de Galapagar en cuarentena. Si eso es verdad, ¿Cómo es que se le ha permitido que abandone la reclusión a la que está sometido y asista el Consejo de Ministros?. Se ve que usted le aguanta todo para estar en el Palacio de la Moncloa. El daño que está ocasionando a España es irreparable y algún día tendrá que dar cuenta de ello. Esperamos que para entonces aún haya posibilidades de que España exista ya que en dividirla están empeñados los separatistas catalanes y vascos arropados por los podemitas que se consideran antisistema. Así le decíamos en nuestra misiva del 10 de septiembre de 2019.

“No es la primera vez que nos dirigimos a usted, pero sí es la primera vez que lo hacemos siendo usted el Presidente del Gobierno de España. Haciendo memoria recordará que el 28 de julio de 2016, siendo usted Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, se le hizo llegar el comunicado que parcialmente ponemos a continuación. La trayectoria que está usted llevando va contrariamente a lo que decíamos sensatamente. "Nosotros que amamos a nuestra Patria España, que desde el derecho en libertad que tenemos, constantemente hemos estado opinando y dando consejos altruistamente a las Autoridades del Estado (S.M. el Rey, Presidente del Gobierno, Líderes Políticos Parlamentarios, Presidente Autonómico de Castilla y León y Alcalde de Salamanca), que en la Dictadura dimos la cara para que hubiese aquí en España una Democracia Parlamentaria como en Europa Occidental, lo que más tenemos contra Mariano Rajoy es el haber llevado el mismo derrotero que José Luis Rodríguez Zapatero respecto de lo que políticamente se estaba consolidando, hoy día ya tenemos un Golpe de estado en Cataluña, habiendo vuelto a ochenta años atrás. Nosotros tenemos en Internet un blogs donde hemos venido diciendo los delitos graves que se han estado cometiendo, se puede comprobar entrando en http://barrioantiguofauba.blogspot.com.es. De igual manera tenemos colgados escritos varios en www:federacionfauba.iimdo.com., teniendo también correo electrónico que es:fauba3hotmail.com. etc. El 2 de marzo de 2012 donde decíamos textualmente: Para salir de la crisis, es necesario hacer una Restructuración Democrática. A quienes se les debe aplicar el recorte económico es a los Partidos Políticos, Sindicatos, Organizaciones de Empresarios, Cargos Públicos y hacer que desaparezca el Estado de las Autonomías. Nuestro Colectivo Social, que incluso en el Franquismo luchaba democráticamente para que se recondujese la vida política desde lo Municipal al Gobierno del Estado, siendo críticos y reivindicativos, estamos haciendo desde hace más de cuarenta años, un seguimiento de la vida pública habiendo denunciado, corrupciones, compadreos y abusos de muchos poderosos"...

La austeridad en gastos públicos no existe, no solamente no se mantienen si no que los ha aumentado. Si existían con Rajoy catorce Ministerios usted los ha aumentado a diecisiete, los cargos remunerados a políticos se han aumentado, en una palabra, se van a aumentar los impuestos y es justamente lo que criticaban ustedes al Ministro Cristóbal Montoro. Los Presupuestos del Estado que intenta que se aprueben, se aumentan y así podrán continuar entregando partidas económicas cada vez mayores al Gobierno de la Generalidad de Cataluña en detrimento de las demás que no tienen Concierto Económico (País Vasco y Navarra). Al Partido Nacionalista Vasco, que es quien gobierna esa Autonomía, para que diesen su voto a Rajoy en los Presupuestos del año presente, le regaló millones y millones de euros. Usted ha llegado más lejos ya que en el voto de censura que presentó, ha llegado a compromisos que le atan y que de no convocar elecciones generales ya, hará concesiones que llevarán a España a un mayor caos del que ya existe. Respecto a la inmigración que nos viene sobre todo de África, les da toda clase de derechos a los inmigrantes que a los españoles se nos niegan. Mientras tanto, la mayor parte de los estudiantes que sacrificadamente los padres hacen que tengan una carrera, al terminar los estudios, tienen que emigrar ya que aquí no hay puestos de trabajo para todos a la vez cada día se admiten más inmigrantes sin papeles que se van adueñando de muchas calles y zonas de las ciudades. Eso lo estamos viendo en Barcelona y Madrid con los manteros, a los cuales estando ilegalmente en España se les autoriza a que tengan un Sindicato. Usted Pedro Sánchez Pérez-Castejón, si no cambia su trayectoria política, no es mejor que Mariano Rajoy Bley y que José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora los españoles estamos y vivimos mucho peor socialmente hablando que lo hicimos con sus antecesores. Es una pena que de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tenga que ser este último el que tenga que estar dando la cara para que España no se vaya al garete, es decir que se divida en trozos como lo están consiguiendo ya la Autonomía de Cataluña.

En nuestro blog: barrioantiguoauba.blogspot.com., verá los 25 comunicados que fuimos enviando desde el 2012 sobre lo que viene ocurriendo en Cataluña. Además, nuestro trabajo se puede ver en la página web: federacionfauba.jimdo.com. Altruistamente homenajeamos año tras año reconociéndole a personas y entidades que son merecedores de nuestra consideración, así los dos últimos años hemos homenajeado a salmantinos o descendientes de ellos, que se distinguen en su profesión; el arquitecto condecorado en la Bienal de Venecia, José Ignacio Carnicero Alonso Colmenares; José Luis González: Martín, presidente de Enusa; Silvestre Sánchez Sierra, empresario salmantino; Jesús Málaga Guerrero, primer Alcalde de la Democracia del PSOE; Ricardo Rivero Ortega, Magnífico Rector de la Universidad y Miriam Cortés Diéguez, Magnífica Rectora de la Universidad Pontificia, etc. etc.

Si consulta nuestra web, verá que desde hace años venimos denunciando la cada vez más caótica realidad que estamos viviendo políticamente en España. Esa realidad es que se está volviendo al drama de hace ochenta años, eso sí con actores distintos, donde se intenta descaradamente engañar como entonces al Pueblo Soberano. Se lo decimos personas que vivimos intensamente el cambio de la Dictadura Franquista con una Transición modélica a la Democracia. De ello, debido a los abusos, parcialidades, corrupciones y atropellos que se sufren por una clase política de baja calidad egoísta, tan solo queda el nombre Se han adueñado del Poder Político unas personas con falta de sensibilidad y de preparación, Un gran porcentaje de personas con un cargos político han hecho que esa sea su profesión ya que no tienen para su futuro otra manera de subsistir.

No puede dejar, usted como Presidente del Gobierno de España, que vengan los de Podemos a darnos el abrazo de la serpiente.

No puede usted darle a Pablo Iglesias ningún poder dado que una vez llegue a tener poder oficial político, hará que la República de los Pueblos de España que es a lo que vamos, nos asemeje a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte, etc. pues llegando por medios democráticos conseguir gobernar y controlar dictatorialmente para perpetuarse, eso es lo que harán los comunistas de Podemos.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ante la realidad que existe en España políticamente, su deber es cuanto antes convocar elecciones generales. Estamos convencidos que cuanto más tarde haya elecciones peor será para los intereses del Partido Socialista Obrero Español. Pero antes, con la sensibilidad que se ha despertado en la mayor parte de los españoles, debe de demostrar que también en Cataluña quien manda es el Gobierno de España que usted preside".

Ahora con la pandemia del Coronavirus, esperamos que se le caiga el paño de los ojos y se dé cuenta, que con los podemitas no se puede hacer coaliciones de gobierno pues son antisistema. Sea una vez sensato y rompiendo con Pablo Iglesias, hable de tú a tú con Pablo Casado e Inés Arrimadas y formen un Gobierno de Concentración para de esa manera, teniendo mayoría suficiente parlamentaria cambiar los artículos necesarios en la Constitución Española que dé verdad contemple que todos los españoles vivamos donde vivamos en el territorio de nuestra España, seamos iguales en derechos y obligaciones. El pueblo español es noble y sabe perdonar a sus dirigentes sus meteduras de pata y sin duda si lleva a efecto lo que antes le decimos, tenga en cuenta que se le agradecerá.

Luis Delgado Castaño