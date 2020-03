Cómo instalar una cámara deportiva en un casco

Miércoles, 18 de marzo de 2020

Comprar una cámara deportiva para grabar las grandes escenas de acción practicando uno de tus deportes favoritos es una de las decisiones que más se toman en el mundo de las actividades extremas hoy en día: paracaidismo, descensos por aguas bravas, bicicleta de montaña, barranquismo... Todas estas opciones son maravillosas oportunidades de crear vídeos llenos de adrenalina y acción.

Pero para que el resultado del vídeo sea perfecto es importante que la cámara deportiva esté perfectamente instalada, que no se mueva y que por supuesto no se pierda. La mejor opción habitualmente es colocar la cámara de acción en el casco de seguridad que generalmente se lleva en este tipo de ejercicios. Si no tienes una cámara deportiva y quieres comprar una antes de saber cómo instalarla del modo más seguro, aquí puedes ver los modelos de la sk8 que utilizamos para el siguiente tutorial:

Pieza adhesiva: método permanente

El primer paso es hacerse con todos los materiales necesarios para la instalación. Por supuesto, necesitarás el casco, la cámara y un par de accesorios extra para colocar la cámara en el casco.

Estos accesorios extra son los que vienen de manera habitual con la propia cámara. Una especie de base con una parte adhesiva, un destornillador especial y una pieza en forma de 'grúa' que sirve como pieza de unión entre la cámara y la base adhesiva.

Por último, a la hora de instalar la cámara de acción en el casco necesitarás un poco de alcohol y una gamuza limpia.

El proceso de instalación es sencillo: hay que limpiar bien la zona del casco donde se vaya a colocar la base adhesiva con el alcohol y la gamuza. Una vez que se haya secado bien, toca despegar la tapa de seguridad que lleva la pegatina e instalarla.

Elegir el lugar correcto

Es importante tener en cuenta que se trata de un material muy potente y que, una vez pegado, será difícil moverlo. Por ello, hay que pensar muy bien dónde se va a instalar para que la cámara recoja los mejores planos y a la vez no resulte molesto para el deportista.

A la hora de pegar la pieza, comprobar que se encuentra recta y perfectamente alineada, aunque esto luego se podrá corregir un poco con la propia cámara.

Una vez instalada la pieza adhesiva, solo falta montar la que sirve de unión entre esta y la cámara y por último instalar la propia cámara de acción.

Otro tipo de cascos, otra forma de instalar la cámara

Esta fórmula de la pieza adhesiva no es la única que existe para situar la cámara deportiva. Hay otras opciones que incluso pueden ser de uso temporal, de modo que se puede utilizar en cascos de alquiler o incluso en uno que sea de tu propiedad, pero que no desees dañar con piezas adicionales.

Una de las formas más populares en ese sentido es un tipo de monturas o aplicaciones de velcro con bases. También hay otras que se ajustan con un pequeño destornillador por presión.

Elegir la mejor para cada caso

Lo ideal para no tener ningún problema es estudiar distintas fórmulas o técnicas de instalación para ver la que es más adecuada a la actividad que realizamos y al casco que usamos para ella. Es el mejor modo de asegurar problemas como que la cámara no esté del todo fija y la grabación no sea satisfactoria o perder la cámara en una de las salidas que se hagan.