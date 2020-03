Cruz Roja instala una carpa junto al Centro de Salud para que no se junten los pacientes leves y graves

Martes, 17 de marzo de 2020

La entidad también presta atención, con un protocolo estricto para evitar riesgos, a aquellos que no pueden salir de casa

Desde la jornada del lunes, la zona exterior del área de Urgencias del Centro de Salud y Especialidades de Ciudad Rodrigo cuenta con una carpa de Cruz Roja, que tiene como finalidad que no se lleguen a juntar mientras esperan los pacientes de diferentes sintomatologías que acuden hasta ese servicio de Urgencias.

El montaje de la carpa ha sido una petición del propio Centro de Salud mirobrigense a la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, con el objetivo de que estén separados (permaneciendo algunos en el exterior, pero sin estar a la intemperie) aquellos pacientes que acuden con síntomas leves como gripes normales o ansiedad, de los que tienen síntomas más graves, de tal modo que se reduzca cualquier riesgo de contagio.

Por otro lado, al igual que otras entidades, Cruz Roja Ciudad Rodrigo también va a prestar durante este estado de alarma ayuda a aquellos que no pueden salir de sus domicilios. En su caso, lo harán siguiendo una serie de pautas para que haya seguridad en todo momento y no corran riesgos de contagio ni los voluntarios ni aquellos que están en sus domicilios precisando la ayuda (de hecho el personal de Cruz Roja no entrará en los domicilios).

Este servicio de atención está pensado para personas mayores, dependientes o enfermos crónicos previamente valorados por el Centro de Salud o Servicios Sanitarios, con prescripción de aislamiento preventivo; que no tengan redes familiares o vecinos que les puedan ayudar; y que no puedan, por sus propios medios, llegar a adquirir los productos de primera necesidad.

Cruz Roja facilitará alimentos básicos (aunque no productos perecederos que necesitan mantener la cadena de frío como carne o pescado), productos de primera necesidad (como material de higiene y aseo personal, material para la limpieza básica del hogar, y bolsas de basura), y medicamentos, y prestará ayuda para eliminar residuos. Aquellos que precisen este servicio de ayuda deben llamar al 923 22 22 22.