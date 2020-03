Un total de 23 personas se han inscrito ya en la ‘Bolsa de colaboradores’

Martes, 17 de marzo de 2020

La iniciativa tiene como finalidad echar una mano a aquellas personas que no pueden o no deben salir de casa

A última hora de la mañana del martes había apuntadas ya 23 personas en la Bolsa de colaboradores promovida por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el objetivo de echar una mano a personas que durante este período de cuarentena no puedan salir de sus domicilios por problemas de movilidad o dependencia (y no puedan llegar las personas que habitualmente les atienden), o no deban o no quieran para evitar cualquier riesgo de contagio al ser población vulnerable.

Como publicamos en la jornada del lunes, esta Bolsa de colaboradores ha sido impulsada por el Consistorio después de que durante los últimos días se hubieran producido en las redes sociales varios ofrecimientos por parte de particulares para hacer tareas a otras personas, que ya habían deparado algunas primeras atenciones (por ejemplo uno de esas personas que se había ofrecido en redes ha ido a hacerle la compra a dos mujeres mayores durante estos días).

Los que quieran unirse a esa Bolsa de colaboradores pueden enviar su nombre, apellidos y teléfono a la dirección de correo electrónico registro@aytociudadrodrigo.es. Las personas que precisen de un servicio deberán llamar al Ayuntamiento al teléfono 923 49 84 00 y se les pondrá en contacto con una persona de la Bolsa para que les ayude.