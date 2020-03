El Ayuntamiento promueve una ‘Bolsa de colaboradores’ tras los ofrecimientos en redes sociales

Lunes, 16 de marzo de 2020

Varios jóvenes se han ofrecido a realizar de forma gratuita tareas a aquellos que no pueden o no deben salir de casa

A lo largo del fin de semana se han producido a través de las redes sociales varios ofrecimientos públicos de jóvenes mirobrigenses para realizar de forma gratuita tareas a aquellas personas que durante este período de cuarentena por el estado de alarma no puedan salir de sus domicilios por problemas de movilidad o dependencia (y no puedan llegar las personas que habitualmente les atienden), o no deban o no quieran para evitar cualquier riesgo de contagio al ser población vulnerable.

Vistos estos ofrecimientos, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha decidido poner en marcha una ‘Bolsa de colaboradores’ para intentar ordenar estos ofrecimientos. En este sentido, se plantea a todos aquellos que quieran ser colaboradores a enviar su nombre, apellidos y teléfono a la dirección de correo electrónico registro@aytociudadrodrigo.es. A partir de ahí, aquellas personas que precisen de un servicio podrán llamar al Ayuntamiento al teléfono 923 49 84 00 para que una persona de esa bolsa les ayude.

Asimismo, el Consistorio mirobrigense también se ha puesto en contacto para atender a las personas vulnerables con varias instituciones de la localidad, habilitándose varios teléfonos de contacto a los que pueden llamar las personas que necesiten ayuda para las compras de productos de primera necesidad. Se trata de las Conferencias de San Vicente de Paúl (625 28 13 07 | 610 96 48 79 | 608 35 59 87), Manos Unidas (687 07 22 65) y Cáritas (923 46 06 93 | 682 32 20 58).