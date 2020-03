Viernes, 13 de marzo de 2020

Otros famosos como Miguel Ángel Silvestre, Laura Matomoros, Fernando Alonso y Carme Chaparro se suman al #yomequedoencasa

La actual crisis sanitaria que está viviendo nuestro país ha llevado a las autoridades a pedir que los ciudadanos nos quedemos en casa. Una campaña que han comenzado a mover en redes sociales muchos famosos e influencer.

Ante la actual situación con el coronavirus COVID-19, Dulceida ha compartido una fotografía junto a Alba Paul donde se lee el siguiente texto: "Estamos ante una emergencia global y solo nosotros lo podemos parar. Ya van más de 2.968 contagiados en España y 84 fallecidos (datos dados por el Ministerio de Sanidad). Estamos en contacto con ellos y con la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid para desde aquí poder ayudar en lo que haga falta. Quiero transmitir tranquilidad, pero que no se tome a broma, todo depende de nosotros. En la medida de lo posible, quedaros en casa, limitad la vida social, los que podáis teletrabajar, hacedlo. Evitad sitios con mucha gente y no viajar si no es totalmente necesario. Solo así el virus se para, está en nuestras manos. En casa también se pueden hacer planazos. Ve las series que tienes pendientes, los estrenos de películas, lee, consume YouTube para entretenerte, canta, baila, disfruta de tu pareja, amigos, familia... Ordena el armario, el maquillaje... Si eres creador aprovecha, tienes tiempo para hacer mucho contenido y así inspirar y entretener a los que nos siguen".

Laura Escanes es otra influencer que ha querido hacer este llamamiento público para que nos quedemos en casa: "Estoy segura de que pronto podremos ir a tomar el sol, tomarnos algo en una terraza y ver jugar a los niños en los parques. Pero ahora no es el momento. Responsabilidad. Las recomendaciones oficiales son claras y todos podemos hacer algo, aunque sea un gesto pequeño. Si podemos teletrabajar, hagámoslo. Si podemos tener una reunión por videollamada, hagámoslo. Si podemos aplazar la cena de reencuentro con los amigos, hagámoslo. Si podemos quedarnos en casa viendo una peli, mejor. El cine puede esperar. No son vacaciones. Si puedes evitar viajar, no viajes. No serán semanas fáciles. La organización de cada familia tampoco lo será pero tenemos que ser responsables y mantener la calma. Debemos escuchar y hacer caso a las recomendaciones oficiales".

Miguel Ángel Silvestre es otro de los que ha querido apostar por esta iniciativa para frenar el contagio: "#yomequedoencasa. Fuerza para todo el sistema sanitario. Toda mi admiración para una profesión tan generosa que cuida de todos nosotros".

Y Laura Matamoros, Fernando Alonso y Carme Chaparro han compartido post en sus perfiles públicos para incentivar a sus seguidores a que estos días se queden en casa.