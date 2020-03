Italia hace una campaña MUY DURA del coronavirus al más puro estilo de Benetton de los 90

Viernes, 13 de marzo de 2020

El gobierno italiano apela al sentido común y carga contra los que utilizan la cuarentena como un medio de pasar el tiempo libre

El Coronavirus no es broma y muchos todavían no se están tomando las consecuencias y secuelas en serio. Es una crisis sanitaria mundial al igual que socioeconómica. No guardar la cuarentena, no ser responsable con las medidas de contención están siendo los principales problemas que debemos evitar. En Italia llevan unas semanas por delante, y cuando aquí se canceló el Mobile World Congress tendríamos que haber tomado nota. Ahora es importante cumplir las ¡Medidas extremas! Esto es peligrosísimo, pero seguimos sin verlo porque es difícil.

En Italia, nos llevan unas semanas de adelanto y mucha población no guardaba la cuarentena. Ahora, desde el Gobierno italiano han lanzado una campaña muy, pero que muy dura contra el COVID19 y sus consecuencias que recuerda a las campañas alarmante de Benneton donde aparecían unos curas y unas monjas ante un hombre muriéndose.

Al más puro estilo de las de la DGT actuales preguntan: "¿Te has divertido esquiando?, ¿Te ha gustado el aperitivo? ¿Qué tal las cañas?", con una personas intubada y afectada de coronavirus al borde de la muerte para concienciar a una población no concienciada al cien por cien.

"Tu responsabilidad personal hoy podrá determinar la salud física, económica y psicológica del país. Ninguna orden o mandato, solo la más grande forma de consciencia sobre vuestra vida cambiará la suerte de esta horrible enfermedad", adjuntan junto al #QuedateEnCasa.