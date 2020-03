Un día más para salir en los Telediarios D.Pedro. Sí señor, buen estratega es el señor Pérez Castejón, después de una hora de impuntualidad hacia todos los españoles, nos presenta “su plan contra el corona” No se han equivocado si creyeron que hoy tomaría medias urgentes. Pues no señores, D.Pedro es una gran admirador de “los flases” de José Mota y… “hoy no, mañaaaaaana!”. Por cuarta vez Sánchez se muestra incapaz e ignorante para manejar mínimamente la pandemia del coronavirus. Espero con impaciencia sus medidas, que a buen seguro no van a defraudarme. Durante mes y medio no ha suspendido vuelos con China, era el comienzo de la epidemia. China queda muy lejos, aquí no llega, son chinos que les vas a pedir…. Pero luego es Italia y… tampoco suspende vuelos. Y ya llega la repera del sinsentido y el estar sujeto al poder bolivariano-comunista de Iglesias, autoriza la manifa del 8 de marzo, era necesario que la Montero, sacara su Ley, llena de incongruencias, faltas ortográficas, redacción, contenidos duplicados… y no sigo. Ni un niño de primaria, haría algo tan mal presentado ¿Qué se les va a pedir? los comunistas son así de chulos/as/es. Y Montero con sus seguidoras, bien estimuladas por la TV de la Mateo, no solo se luce ella, luce sus estornudos (las imágenes lamuestran9 y la viejita le regala generosamente un pañuelo desechable. Pero el virus ya estaba en su interior La gritería chabacana seguía con sus canciones ripiosas haciendo apología al alcohol “Solas y borrachas queremos llegar a casa” .Todo esto en el epicentro de la epidemia. Hay más que Madrid, Vascongadas y Rioja van desparramando contagiados por el Sur, Valencia. Cuando pase este drama deberíamos levantar un monumento de granito a la sinrazón en Ferraz.

D.Pedro Sanchez es igual que la cigarra, canta, se besa en el lago igual que narciso, mientras pregunta ¿Quién es el más eficaz presidente de España? En su embobecimiento y arrobo, no se enteró de los países que cortaron vuelos con China e Italia. Ni que las marchas de 8 de marzo habían sido canceladas.

Era muy joven, pero recuerdo una terrible crisis en España “El aceite de colza” corría el año 1981 y el Ministro de Sanidad (tan ineficaz como Salvador Illa) Jesús Sancho Rof, suelta la perla” Es menos grave que una gripe, el responsable es un bichito tan pequeñito como para morir estrellado si se cae de una mesa” El “bichito tenía muy mala leche, se llevó por delante a 300 personas y 25.000 quedaron con secuelas irreversibles. Aquella masacre fue parecida a la del Alcohol metílico, conocido como “El caso del metílico” brote toxico por consumo de bebidas alcohólicas elaboradas a partir de alcohol metílico, resultado de 51 fallecidos y 9 personas ciegas. Era la primavera de 1963. Estos casos, su afán fue el lucro y enriquecimiento fácil ¿Y los responsables? En la calle, tranquilitos pasean/ron por sus ciudades gallegas.

Vamos a ver desgobierno ¿Cuál es el sentido de hacer el anuncio hoy para adoptar la medida mañana? Quizá espera, que la injustificable demora de 24 horas sirva para mover al virus al diálogo. Los virus no dialogan señor Sánchez y señor Illa.

Son ustedes un desgobierno de papel y de inexpertos. Que el señor nos coja confesados. Estamos desgobernados por lo peor de cada casa, no olviden la etupidez, para mi bochorno de Page, Presidente de Castilla la Mancha “se quieren tomar 15 días de vacaciones”. Otro que baila a la voz de su amo.

A las 20.50 horas, el Gobierno no había decidido el cierre de Madrid La Presidenta Díaz Ayuso ante las preguntas de los periodistas afirma “No es mi competencia, no sé qué va a hacer el Gobierno” Dentro de pocas horas no queda en Madrid ni la Cibeles, y cada infectado lo hará a tres personas. La suma sigue.

Felicitación a los sanitarios por su profesionalidad.