El Colegio de Médicos recuerda las medidas para evitar la propagación del coronavirus

Viernes, 13 de marzo de 2020

Recuerdan que hay que mantener la calma y aplicar el sentido común

El Ilustre Colegio de Médicos de Salamanca hace un llamamiento a los salmantinos para que sigan una serie de medidas destinadas a evitar o minimizar la epidemia. Los centros sanitarios son lugares de mayor riesgo para el contagio de cualquier infección, por ser el espacio donde se reúnen enfermos de todo tipo, entre ellos los posibles contagiados o portadores del virus y pacientes frágiles, que por su edad o por padecer otras enfermedades que debilitan su organismo o sus defensas naturales, son de alto riesgo de sufrir una infección grave e incluso letal.

MEDIDAS

Lo primero es no entrar en pánico. Tenemos un magnífico sistema sanitario y de salud pública que nos protege. Pero es imprescindible que TODOS colaboremos para evitar contagios masivos que colapsen nuestros hospitales: esto sí que sería grave para los contagiados más frágiles y para el resto de enfermos del hospital. Imaginemos que todas las camas de UVI están completas, ¿cómo se atenderá a un paciente con una dificultad respiratoria severa, por una neumonía por este virus? O ¿si llega un infarto de corazón o un ictus grave y no hay cama dónde ingresarle para atenderle? Seamos conscientes todos de lo que ello puede suponer y seamos RESPONSABLES Y SOLIDARIOS con los más vulnerables, que en este caso son los ancianos y los enfermos crónicos severos.

Los médicos siempre vamos a estar al servicio de los pacientes, es nuestra vocación y obligación; pero si nos contagiamos, deberemos guardar cuarentena como cualquier ciudadano, lo cual mermará los efectivos que nos puedan atender.

Por todo ello proponemos las siguientes medidas:

1º. Hemos de intentar hacer vida normal, pero tomando precauciones. Esto quiere decir que allí donde hay un agrupamiento de personas es mayor el riesgo de contagiarnos. Lo ideal sería salir menos de casa (como se hizo en algunas localidades de China), evitar locales de ocio y diversión donde se reúna mucha gente, evitar espectáculos deportivos, de cine o teatro que estén con mucho público, etc. Ojo: el mayor riesgo no está en el aire que respiramos, sino en el contacto con objetos que haya tocado un enfermo: darse la mano, picaportes, barandillas, sillas, vasos, etc.

2º. Saludarse sin dar la mano ni besos.

3º. Lavarse a menudo las manos. Insistimos en que el lavado de manos habitual es una de las mejores medidas: agua y jabón o con alguna solución hidroalcohólica.

4º. Evitar ir a los centros sanitarios si no presenta un motivo urgente o preferente. Si puede esperar, mejor retrase su cita, espere a que pase esta epidemia. Los centros sanitarios son lugares de alto riesgo de contagio. Por ello si puede demore unos meses su consulta o su intervención quirúrgica no urgente: con ello está evitándose riesgo para usted y los suyos.

5º. No visitar a pacientes ingresados. Si los quiere, lo mejor es que no les contagie. Cada visitante es un potencial agente de propagación del virus. Para aquellos pacientes que precisen acompañamiento, hacerlo por un solo familiar cada vez y, solo si se está sano.

6º. Evitar los viajes a las localidades con muchos afectados, como la comunidad de Madrid. Igualmente evitar que amigos o familiares de dichas localidades vengan si no es imprescindible. Los movimientos de personas desde zonas con epidemia es uno de los mayores riesgos. Deben limitarse todo lo posible.

7º. Los niños deberán evitar en lo posible acudir a fiestas de cumpleaños, parques infantiles (los objetos del parque pueden estar contaminados), evitar guarderías (sobre todo en familias que conviven con abuelos o con enfermos debilitados). Los niños pueden estar en parques sin juegos infantiles, en el campo o de paseo.

8º. No acaparar alimentos. No estamos en guerra ni en una catástrofe. Es una epidemia que pasará, como en otras ocasiones. Pero si todos colaboramos a evitar su propagación se limitarán sus consecuencias y saldremos fortalecidos. Colaborando todos lograremos que está pandemia sea mucho menos perjudicial y, que pase antes.