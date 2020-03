Más solidaridad y menos soberbia

En medio de esta guerra, que necias suenan ahora las estupideces de catalanes y su cacareado PROCESO, o los vascos con el RH diferente, los ocho apellidos vascos “razas superiores” se decían. A vosotros autonomistas de primera, el virus desconoce vuestra soberbia, vuestro idioma, vuestros rasgos, vuestros apellidos… Ante un diminuto agente , todos inclinamos la cabeza, y a todos nos hace iguales.

Al fin un Microorganismo infeccioso, vino a cantarnos las cuarenta ¡pena! Todos convivimos bajo la misma bandera, roja y gualda, aunque le cueste reconocerlo a Tarragona, Gerona, Vitoria, Bilbao… somos un mismo pueblo, la misma raza con el mismo idioma, Castellano o Español. Irónico ¿Verdad? que en las ruedas de prensa se hable el idioma odiado y maldito por algunos.

El sendero de la humanidad y el progreso de un país pasan únicamente por unir, no separar. El Covid-19 -por suerte- desconoce si uno es rico, indigente, agraciado, hermoso, blanco… o de otro color. Si debe quedarse a hacer la puñeta a los habitantes de la Autonomía de primera, o segunda…

Ante un agente infeccioso microscópico acelular todos, todos somos iguales.

Más solidaridad (Adhesión y apoyo incondicional a causas o intereses, en situaciones comprometidas o difíciles) y menos soberbia (Sentimiento de superioridad frente a otros, provocando un trato distante y despreciativo)

Fuera histeria, vivimos en una gran nación. Por supuesto que la pandemia nos cogió sin estar preparados, pero disfrutamos de la mejor Sanidad a nivel mundial, y grandes profesionales. Sigan los consejos: agua y jabón, higiene total, no toser, estornudar, tocar, utilice pañuelos de un solo uso, lavarse las manos cuando llega a casa o al trabajo, después de tocar una superficie que toca mucha gente, antes de comer. Las mascarillas solo debe utilizarlas quien esté contagiado.

Si tiene síntomas gripales, acuda o llame al facultativo, le indicará que debe hacer. Recuerde, los virus no necesitan antibióticos. Mucho cuidado las personas vulnerables, edad y patologías van unidas. No salir de casa o si lo hacen no acudan a lugares cerrados –por ser centros de mayor riesgo- Según las estimaciones preliminares de la OMS, el Covid-19 tiene un tiempo entre contagios sucesivos de 5 o 6 días (lo que se conoce como ‘serial interval’), mientras para la gripe el intervalo es de 3 días. Tiempo que pasa entre que alguien se contagia, incuba la enfermedad y acaba infectando a la persona sana. El coronavirus, tarda más que la gripe en dar ese salto, pero es más contagioso. Con esta breve información solo pretendo reducir las oportunidades de transmisión.