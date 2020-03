Pedro Sánchez, sobre la marcha del 8M: "El Gobierno se ha adaptado a las recomendaciones de la ciencia"

Jueves, 12 de marzo de 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha defendido de las críticas por permitir la manifestación feminista que se desarrolló en el centro de la capital el pasado domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Según ha incidido, el Ejecutivo, ante la situación "dinámica" del coronavirus, "lo que ha hecho ha sido adaptarse" a las recomendaciones "horarias" de los expertos.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebradp este jueves, Pedro Sánchez ha argumentado que las medidas "siempre" se adoptan en función "de lo que dice la ciencia, y de los expertos". "Esta crisis no es estática, es absolutamente dinámica, evoluciona cada hora", ha señalado, tras ser preguntado si el Gobierno cree ahora que fue contraproducente la manifestación del 8M en la capital.

Según ha apuntado Sánchez, "en consecuencia" a ese dinamismo de la situación por el coronavirus, el Gobierno "lo que ha hecho ha sido adaptarse a las recomendaciones horarias de la crisis", en referencia a las recomendaciones "de la ciencia".

Al presidente del Gobierno le han preguntado este jueves por la celebración de esta manifestación en Madrid, después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya dado positivo en las pruebas del coronavirus. La ministra de Unidas Podemos asistió a la multitudinaria marcha y llamó a la participación de las mujeres en los días previos.

Ayer miércoles, el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que la manifestación feminista convocada en Madrid no fue cancelada y se pudo celebrar porque el aumento de casos de coronavirus en esta comunidad autónoma "no se observó hasta el lunes por la mañana". Ese mismo lunes, la autoridades sanitarias informaron de que toda la región se declaraba zona de riesgo de contagio del virus, mientras que un día antes, el domingo 8M, solo existían algunos "focos" en determinados puntos de la autonomía.

Tal y como explicó Simón en rueda de prensa este miércoles, "ya el domingo" a partir de las 14.00 horas se produjeron "informaciones parciales" que apuntaban hacia el posible aumento de casos en la Comunidad de Madrid, si bien esto "se concretó el lunes por la mañana".

El martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya justificó la celebración de las manifestaciones feministas convocadas el pasado domingo 8 de marzo en todo el territorio español, alegando que el "cambio de la situación" y del impacto del coronavirus en España se produjo "el domingo al anochecer".

"La situación de hoy puede ser diferente a la de ayer, es cambiante, y esto va a ser así hasta que venzamos a esta situación", afirmó el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El lunes "cambió la situación"

El lunes cambió la situación y por ello, la Comunidad de Madrid decretó el cierre temporal de colegios y universidades. Por su parte, el Gobierno adoptó medidas en la Comunidad de Madrid, Euskadi y La Rioja --tres focos de contagio declarado--, y otras recomendaciones lanzadas desde las autoridades sanitarias, que apelan a la responsabilidad individual.

Hasta ese día y durante los días previos al 8M, no hubo medidas ni mensajes claros dirigidos a los ciudadanos para evitar que aumentase la expansión del virus. De hecho, Fernando Simón no recomendó "a nadie nada" relacionado con las manifestaciones convocadas en España el 8M, y dijo que cada persona debe considerar si asistir o no. "Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera", ha remarcó.

Días antes, la ministra Irene Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 18 de febrero llamó a participar en la manifestación, tras aprobar el Gobierno una declaración institucional sobre el Día de la Igualdad Salarial.

"El 8M las mujeres saldremos con contundencia a la calle a decir que, por supuesto, nos queremos vivas pero sobre todo que el feminismo es también redistribución de la riqueza y que hace falta hablar de tiempos y de cuidados, de cómo reorganizar nuestra sociedad para que hombres y mujeres puedan vivir en igualdad", manifestó entonces.