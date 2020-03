Universitarios ofrecen a familias sin recursos cuidar de sus hijos tras la suspensión de las clases

Miércoles, 11 de marzo de 2020

Jóvenes universitarios madrileños han comenzado a ofrecer en sus barrios y a través de las redes sociales cuidar, de forma altruista, a los hijos de familias sin recursos que no tienen posibilidad de conciliar sus trabajos con la suspensión de las clases escolares, una medida de la Comunidad de Madrid para contener el coronavirus que se prolongará durante dos semanas.

La suspensión de la actividad docente en todos los centros educativos de la región afecta también a estos estudiantes universitarios que ofrecen su ayuda por "solidaridad", como explica Marta Martín, estudiante de Educación Infantil residente en la localidad de Móstoles, a Europa Press. "Es algo que nos está afectando a todos y todos tenemos que colaborar estos días para que la situación sea más cómoda para la gente", sostiene la joven de 20 años.

En el caso de Marta, tratar con niños es algo vocacional. Por eso, cuando esta semana supo que no tendría que ir a su facultad de la Universidad Complutense durante dos semanas, decidió ayudar. "Pensé que la suspensión de las clases era horrible para aquellos padres que trabajan y no tienen a nadie más que a los abuelos para dejar a sus hijos, algo que en esta situación no es la mejor idea", relata.

Esta futura profesora de Educación Infantil ofrece "disponibilidad absoluta" a esas familias sin alternativa "siempre que no se abuse y pueda seguir estudiando", aclara la joven, que como tantos otros, difunde su generosa oferta por redes sociales como Twitter.

En esta red social, ayer se hizo viral el mensaje de otra estudiante, Camila Pinheyro, que mostraba el cartel que pegó junto a sus compañeras de piso en el portal de la comunidad de vecinos: "Si a vuestros niños y niñas les han suspendido las clases y no tenéis con quién dejarlos mientras vais a trabajar, pueden quedarse con nosotras".

El mensaje de Camila colecciona miles de 'retuits' y animó a la cordobesa Sofía Álvarez, estudiante de Periodismo y Ciencias Políticas en Madrid, a replicar el gesto en su portal. "Yo me voy a quedar las dos semanas aquí, porque es lo que está recomendando el Gobierno, y quise hacer lo mismo, pero en mi edificio no me ha respondido nadie", cuenta Sofía a Europa Press, que extendió la búsqueda de padres en apuros, también de cómplices con la causa, a todo su barrio de residencia, Vicálvaro.

Sofía, de 20 años, ha reunido a una docena de jóvenes dispuestos a cooperar, entre ellos estudiantes adolescentes que también se han quedado sin clases por el coronavirus. Consciente de que Twitter no es el canal más adecuado para llegar a las familias "desbordadas" de su propio barrio, ha llamado a institutos, asociaciones de madres y padres, también a colectivos vecinales, para hacerles saber que pueden contar con ellos.

"Hemos seguido el modelo de los cuidados que ofrecieron los hombres durante la huelga feminista del 8 de marzo del año pasado a las mujeres que querían sumarse a los paros", añade la estudiante, experta en cuidar de peques. "Todos los veranos trabajo de 'au pair' y tengo hermanos pequeños, estoy preparada, aunque todavía nadie nos ha contactado. Es difícil transmitir confianza a las familias, porque es dejar a sus hijos a un desconocido", admite Sofía, aunque no ceja en su empeño.