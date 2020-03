La Universidad de Salamanca implementa medidas contra el Coronavirus

COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 La Universidad de Salamanca seguirá aplicando todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, en particular, las anunciadas por la Junta de Castilla y León tras el Consejo de Gobierno extraordinario del día de hoy, 11 de marzo de 2020. Recordemos la importancia de la responsabilidad individual y el cumplimiento estricto de las medidas adoptadas en la fase de contención, con especial énfasis en las normas preventivas de salubridad e higiene. Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, pedimos a todas las personas de la comunidad universitaria evitar los desplazamientos dentro y fuera del país que no sean estrictamente necesarios. Se recomienda evitar los viajes a la Comunidad de Madrid y otras zonas especialmente afectadas. Los centros de trabajo deben seguir las indicaciones de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, publicadas en la web de la Universidad. Se desarrollará un plan de contingencia para facilitar la aplicación de las recomendaciones de las autoridades sobre empleo público. Además de cumplir todas las recomendaciones sanitarias, el equipo de gobierno está adoptando medidas adicionales de prevención, tales como: limitar el aforo o suspender las actividades culturales programadas, aconsejar la suspensión o cambio de fecha de encuentros nacionales e internacionales y evitar la programación de reuniones presenciales que no sean necesarias para el cumplimiento de las funciones básicas de la Universidad. Se aconseja sustituir las reuniones presenciales por reuniones virtuales. En este sentido, también se suspenden todos los actos institucionales con asistencia de público previstos durante las próximas semanas. Los responsables de otros seminarios, congresos y cursos no reglados han de ponderar la prudente decisión de aplazar las reuniones que no sean imprescindibles. Así mismo, quedan suspendidas todas las prácticas clínicas realizadas en centros sanitarios por los estudiantes de los diferentes grados de la Usal. La actividad académica se mantiene, en tanto las autoridades sanitarias no tomen una decisión de suspensión. Finalmente, agradecemos a toda la comunidad universitaria que siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias y académicas competentes, evitando información no oficial que pudiera generar confusión.