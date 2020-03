El Ayuntamiento de Miranda del Castañar hace un llamamiento a la tranquilidad al estar libre de coronavirus

Miércoles, 11 de marzo de 2020

Los dos turistas trasladados en la jornada de ayer han dado negativo en las pruebas del virus

El Ayuntamiento de Miranda del Castañar hace un llamamiento a la tranquilidad tras ser trasladados dos turistas en la tarde de ayer con síntomas de enfermedad. Los turistas han dado negativo en las pruebas del coronavirus, por lo que la localidad no ha estado expuesta al contagio en ningún momento. El informe diario de la Junta de Castilla y León así lo confirma, puesto que si ayer hubo un quinto caso de infección en la capital, no se corresponde con los pacientes procedentes de la localidad serrana.

El alcalde, Juan Pablo Gutiérrez, señala que están muy tranquilos tras ponerse en contacto con la Gerencia Provincial de Salud: "Nos han confirmado que los trasladados ayer no estaban infectados de coronavirus, y que nosotros no tenemos ningún motivo para temer por la propagación de la enfermedad en nuestra localidad. Actualmente no tenemos ningún vecino infectado ni con síntomas que pensar que lo está, por lo que hacemos un llamamiento a la tranquilidad”.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el quinto caso de coronavirus en Salamanca fue detectado en Salamanca y no corresponde con las dos personas trasladadas desde Miranda del Castañar en el día de ayer.