La semana más extraña del Perfumerías Avenida: de ganar la Copa a no poder viajar a Rusia y jugar en Liga a puerta cerrada por el coronavirus

Miércoles, 11 de marzo de 2020

El equipo azulón conquistó su novena corona del torneo del KO el pasado domingo y aún no ha tenido tiempo para saborearlo con tanto ajetreo

La semana más extraña del Perfumerías Avenida ha pasado de ganar la Copa a no poder viajar a Rusia para disputar el encuentro de cuartos de final de la Eurocup contra el Dynamo Kursk y jugar en Liga a puerta cerrada con el Campus Promete en Würzburg por el coronavirus.

El plantel dirigido por Miguel Ángel Ortega tumbó en el pabellón Multiusos Sánchez Paraíso al Uni Girona en una apasionante final que presidió Doña Letizia, aunque un día después empezó a sufrir problemas para realizar un viaje de 24 horas para disputar su compromiso europeo, pero las recomendaciones del Gobierno de España de no volar a Moscú dieron lugar a que el Perfumerías Avenida no saliese de Salamanca al poder quedar aislado. Además, aún falta por determinar la decisión del Juez Único de Competición al no celebrarse el encuentro este jueves.

Por otro lado, la entidad azulona también anunció este martes que su duelo de fase regular de este domingo se tendrá que producir sin público para evitar contagios, por lo que se ha pasado de tocar el cielo a vivir unos días llenos de problemas y hechos extraños.