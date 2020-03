Dos turistas son trasladados de Miranda del Castañar a Salamanca con síntomas de gripe

Martes, 10 de marzo de 2020

El Ayuntamiento de la localidad llama a la tranquilidad señalando que simplemente ha sido por precaución y que no se sabe si están contagiados de coronavirus

Dos turistas de avanzada edad han sido trasladados esta mañana desde Miranda del Castañar a Salamanca al presentar síntomas de gripe. Se desconoce si los dos turistas, procedentes de Madrid, son portadores del coronavirus, algo que no se sabrá hasta que hayan sido realizadas las pruebas pertinentes. Juan Pablo Gutiérrez, alcalde de la localidad, ha señalado a SALAMANCA AL DÍA que esto no significa que se haya aplicado ningún protocolo sanitario a la localidad: “No estamos en cuarentena, ni sufrimos ningún caso conocido ni se nos ha aplicado ningún tipo de medida. Queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad, no estamos más expuestos al coronavirus que en otras localidades. No sabemos más que lo nos han contado en el centro de salud. Estas dos personas mayores, que estaban haciendo un ruta turística por la Sierra de Francia han sido trasladadas a Salamanca como medida preventiva, solamente eso”. La localidad, una de las más destacadas de la Sierra de Francia y miembro de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, es de las que reciben un mayor número de visitantes a lo largo del año en la comarca.