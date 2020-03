El Gobierno pide no hacer acopio de alimentos pero los lineales se vacían

Martes, 10 de marzo de 2020

Asegura que no habrá problemas de suministro y centraliza la distribución del material sanitario necesario contra la enfermedad al tiempo que paraliza los viajes del IMSERSO y prohibe los vuelos entre España e Italia

El Gobierno no tiene constancia de que se haya producido en los comercios españoles y supermercados un desabastecimiento de productos ni alimentos tras el anuncio, este lunes, del cambio de escenario a 'contención reforzada' en la estrategia de la luchar contra el coronavirus. Y han pedido a la población que no hagan acopio de productos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "al Gobierno no le consta el desabastecimiento de alimentos", mientras que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido la población no "hacer acopio" de productos , ya que "no va a haber ningún problema".

"El ministro de Agricultura está en contacto directo con las principales empresas de distribución al objeto de detectar precozmente si se produce algún tipo de desabastecimiento de alguno de los centros comerciales, hacerlo de forma dinámica", ha añadido Montero en la rueda de prensa posterior Consejo de Ministros.

Así, han asegurado, respecto a las imágenes de este martes de aglomeraciones y desabastecimiento de productos en los supermercados, que en caso de darse un problema el Gobierno lo tratará y, por tanto, trasladan en este momento a la población un mensaje de "tranquilidad".

"No va a haber ningún desabastecimiento de alimentos ni de productos y por tanto no hay que hacer ningún acopio de alimentos añadido en la actividad cotidiana que tiene las personas cuando acuden al mercado", ha concluido Montero.

A pesar de la versión oficial, la realidad ofrece otra fotografía, la de los lineales de los supermercados vacíos, especialmente en el caso de productos de limpieza y desinfectantes, leche o papel higiénico. Una reacción que también se está dando en Salamanca

Desde el Gobierno también se ha explicado que los productos necesarios para combatir el coronavirus tendrán un suministro centralizado. Al mismo tiempo prohíbe los vuelos directos de Italia a España, salvo excepciones, y paraliza durante un mes los viajes del IMSERSO.