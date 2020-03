Carbajosa se adhiere a la Campaña de la DGT de vigilancia sobre el cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil

Martes, 10 de marzo de 2020

Durante estos días la Policía Local de Carbajosa realizará controles específicos y estará aún más vigilante sobre el cumplimiento de la normativa

El Ayuntamiento de Carbajosa se ha adherido a la Campaña que hasta el próximo día 15 de marzo está desarrollando la Dirección General de Tráfico sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil (SRI). De ahí que durante estos días la Policía Local de Carbajosa realizará controles específicos y estará aún más vigilante sobre el cumplimiento de la normativa en este sentido El cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial y reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

Aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, existen todavía graves lagunas, según afirma el Ministerio de Interior. “Esto es difícilmente entendible si tenemos en cuenta la relación entre la sencillez de uso y su eficacia, ya que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente”.



Uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de la Dirección General de Tráfico es lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla.



La vigilancia y aplicación de la ley en lo que respecta al uso del cinturón y sistemas de retención se ha consolidado como uno de los métodos más efectivos para mantener e incrementar el índice de uso del cinturón entre los ocupantes de los vehículos, de ahí que el Ayuntamiento se haya sumado a esta iniciativa, según asegura el concejal de Policía Domingo Elena (Tote).

La circulación en ciudad constituye además el primero de los escenarios donde el conductor inicia la adquisición de hábitos y costumbres, y el incumplimiento es significativamente mayor que en vías interurbanas.

El cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

El airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad y el airbag están pensados para funcionar de forma complementaria.

No utilizarlo en los asientos traseros supone un gran riesgo. En un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser hasta 8 veces mayor. Protege tanto de salir despedido del habitáculo, como de impactar contra el parabrisas.



A 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad, suele llevar fatalmente aparejado resultado de muerte o lesiones graves. El cinturón alcanza una máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte.



No llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera.



De igual forma es importante el uso de los Sistemas de retención infantil (SRI). Nunca se debe llevar a un niño en brazos, ni utilizar su mismo cinturón de seguridad para protegerle. Hay que asegurarse que la silla está bien instalada, adaptando el reposacabezas y los arneses de la silla a medida que el niño vaya creciendo.