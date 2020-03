TAB defiende las inversiones en La Covatilla con un proyecto de una empresa vinculada al sector de la nieve

Tú Aportas defiende que se encargue un estudio de inversiones en La Covatilla a una empresa vinculada al mundo de la nieve Desde TAB se defiende que la realización de un Plan Director se encargue a una empresa vinculada al sector de la nieve y lamenta que no vaya a ser así.

El Equipo de Gobierno habría decidido que las inversiones de la Junta, Diputación y Ayuntamiento se hagan a través del estudio técnico que se presentó en la fallida mesa de seguimiento. Tú Aportas lamenta que el Plan Director de futuro de la estación de esquí de La Covatilla no se haga a través de una empresa vinculada al mundo de la nieve como se viene defendiendo desde hace años. Desde TAB se considera que el Equipo de Gobierno sigue dando palos de ciego a la hora de tomar decisiones que afectan a La Covatilla sin haber tenido en cuenta que éstas deberían haberse tomado basándose en la realización de una auditoría técnica y económica al tomar las riendas del Ayuntamiento (cosa que no se hizo) y un Plan Director actualizado que hubiera diseñado un equipo de profesionales que conociera de primera mano el sector de las estaciones de esquí. Por el contrario, el Equipo de Gobierno presentará las inversiones a la Junta y Diputación a través del estudio que se presentó en la fallida mesa de seguimiento de La Covatilla del pasado 21 de febrero. El plan que se presentó sobre un total de 12 millones de euros de los cuales sólo se podrían invertir 4,5 habría sido diseñado por la empresa de ingeniería que reubicó en su día la pilona derribada en el Canchal Negro. “No tenemos nada en contra de la empresa que ha presentado el estudio. Pero creemos más conveniente que el futuro de la estación pase por un Plan Director que diseñe algo más allá que ideas y que sea realizado por empresas directamente vinculadas a la nieve. Creemos que todo debe pasar por estudiar minuciosamente las condiciones técnicas del terreno, la geología, las pendientes, la innivación o las posibilidades de ampliación, más allá de poner en un documento ideas sin un calendario de inversiones y sin definir claramente el recorrido de las mismas. No estuvimos de acuerdo con el modelo de la mesa de seguimiento, lo dejamos claro aquel día y creemos que no se han hecho las cosas bien desde el principio.”, ha declarado Javier Garrido, portavoz de TAB. Comunicado de Tú Aportas