El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo busca un arquitecto

Lunes, 9 de marzo de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha puesto en marcha un nuevo proceso selectivo, en esta ocasión para incorporar a su plantilla de forma permanente un arquitecto, tal y como se recogía en la Oferta Pública de Empleo del Consistorio para el ejercicio 2019, para así cubrir la actual vacante existente en ese puesto, que está adscrito al Departamento de Urbanismo del Consistorio.

Tal y como rezan las bases de la convocatoria, el seleccionado ejercerá funciones de técnico superior, asumiendo la coordinación de los distintos empleados del Departamento de Obras y Urbanismo (en su vertiente técnica), para tramitar y elaborar los proyectos, expedientes e informes técnicos que sean necesarios para el desarrollo de las competencias atribuidas al Ayuntamiento en materia de Obras, Instalaciones y Urbanismo (es decir: Planeamiento, Gestión, Uso del Suelo, Licencias, Prevención Ambiental, o Ruido).

Asimismo, este arquitecto (que será funcionario de carrera del grupo ‘A’) ejercerá el desarrollo administrativo de las políticas del Servicio de Obras, Instalaciones y Urbanismo, y funciones transversales en los departamentos municipales dentro del respeto a su grupo profesional y a su especialidad, según se expone en las bases.

El proceso selectivo puesto en marcha por el Ayuntamiento consiste en una oposición libre, en la que pueden tomar parte españoles, miembros de países de la Unión Europea, o personas que no pertenezcan a la UE pero estén legalmente en España, que tengan al menos 16 años y no hayan alcanzado la edad de jubilación. Además, como requisitos habituales en este tipo de procesos, los aspirantes no podrán padecer enfermedades o defectos físicos que les impidan el desarrollo de sus funciones, y no podrán haber sido separados del servicio de las administraciones públicas.

Como requisito principal para este puesto, los aspirantes deberán tener, o estar en condiciones de obtenerlo antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes (el 19 de marzo), el título de Arquitecto u otro que les habilite para el ejercicio de esta profesión regulada. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la credencial de homologación o el certificado de equivalencia.

Asimismo, otro requisito es el pago de las tasas de derechos de examen, que ascienden a 27,13€. Estarán exentos de pagar esta cantidad los que lleven más de un mes inscritos como desempleados en la Oficina del Ecyl, o sean beneficiarios o solicitantes de una pensión contributiva.

Así será la oposición

El proceso selectivo constará de tres ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio, en los que se examinará a los alumnos del temario propuesto, que consta de 30 temas de materias comunes (sobre la Administración) y 65 específicos (sobre distintos aspectos de arquitectura, incluido sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo).

El primer ejercicio será un cuestionario de 20 preguntas de desarrollo corto sobre los temas de las materias comunes. Habrá 120 minutos para rellenar este cuestionario, que será valorado en función de los conocimientos generales mostrados, la claridad y orden de ideas, la precisión de los conceptos expuestos, y la capacidad de expresión y síntesis.

Los que saquen al menos un 5 podrán hacer el segundo ejercicio, consistente en realizar, en un máximo de 5 horas, dos supuestos prácticos relacionados con las materias específicas del temario (redactar una memoria crítica, comentario o informe sobre un proyecto o plan de actuación).

De igual modo, los que obtengan al menos un 5, pasarán al tercer ejercicio, en el que los aspirantes deberán redactar por escrito, en un máximo de 4 horas, tres temas de las materias específicas del temario (uno de los temas 1 al 27; otro de los temas 28 al 50; y el tercero de los temas 51 al 65).

A aquellos aspirantes que saquen al menos un 5 en cada una de las tres pruebas se les sumarán las notas obtenidas. El aspirante que más nota tenga en total se hará con la plaza, mientras que el resto de aprobados pasarán a integrar una bolsa de empleo de la que se tirará si hay necesidades. Las bases completas de la convocatoria se pueden encontrar en esta dirección: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/02/ANUNCIO-BASES-ARQUITECTO.pdf.