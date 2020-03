El Autobús por la Igualdad de la AECT Duero-Douro recibió más de 1.000 visitas durante el 8M

Lunes, 9 de marzo de 2020

El Autobús por la Igualdad de la AECT Duero-Douro estuvo presente en la Plaza de la Concordia de Salamanca durante los actos de celebración por el Día Internacional de la Mujer. Además, el equipo técnico participó en la manifestación que recorrió varios rincones de la ciudad salmantina, portando una gran pancarta del Proyecto “En mi pueblo no hay silencio” cuyos principales objetivos son la prevención, sensibilización, detección y concienciación sobre la violencia de género, sobre todo en el entorno rural.



Más de 1.000 niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres de todas las edades se subieron al Autobús de la Igualdad donde se llevaron a cabo talleres para todos los colectivos: pintacaras y cuentacuentos, juegos acerca del papel de las mujeres en la historia y en la actualidad, videoforums, entrega de merchandising a favor de la igualdad, libro de firmas y sugerencias para el buzón “Tu Voz +” y suelta de globos morados.



Actualmente, este autobús interactivo recorre el territorio para informar, prevenir y sensibilizar sobre la violencia de género. Además, trata de concienciar e influenciar positivamente no solo a las futuras generaciones, sino a todos los colectivos de la sociedad, centrándose en el territorio rural, ámbito de actuación de la AECT Duero-Douro, entidad organizadora de la iniciativa.



El objetivo de este proyecto es dejar constancia, unir voces, por, para y por un mismo objetivo, donde poder sensibilizar a través de actividades atrayentes y de máxima actualidad en materia de igualdad entre hombres y mujeres, a cualquier colectivo y edad, con personal experto y perfectamente cualificado.



Los talleres son impartidos por la Técnico en Igualdad Nerea Ballesteros, que remarcaba que quieren “dotar de herramientas y recursos suficientes que garanticen y promuevan la igualdad real y efectiva entre ambos sexos”. Su estrategia se basa en la coeducación, método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo, pues según Ballesteros, “es a través de esta educación que podemos favorecer la equidad social en el aprendizaje y desarrollo personal del ser humano, para enseñar a reconocer los mecanismos de violencia de género, posibilitando así su detección y prevención”.



La AECT Duero-Douro contó además con el apoyo de otras unidades que se unieron al intenso día, y continuará trabajando en la organización y puesta en marcha de estas iniciativas para dar visibilidad a acciones presentes en nuestra vida que merecen de ser un escaparate reivindicativo, de debate, reflexión, crítica, análisis y cambio, mediante la herramienta más poderosa de una sociedad, que es la educación en igualdad.



Hasta ahora, el autobús interactivo de “En mi pueblo no hay silencio” ha recorrido cerca de 20 localidades rurales, impartiendo más de 30 talleres durante el pasado mes de febrero, alcanzando a más de 200 personas adultas, mayoritariamente mujeres, y más de 100 menores de entre 3 y 14 años Las próximas visitas se llevarán a cabo en Morales de Toro, Samir de los Caños, San Pedro de la Nave-Almendra, Fresno de la Ribera, Melgar de Tera, Santa Croya de Tera, Villardeciervos y Ferreruela de Tábara.



La iniciativa, de la AECT Duero-Douro, tuvo sus inicios el pasado 2019 y pretende desarrollarse hasta finales de junio de 2020 por los 45 municipios de Zamora y Salamanca adscritos al proyecto.

Entre los próximos objetivos e ideas a futuro, “En mi pueblo no hay silencio” realizará Caminatas por la Igualdad. Así, el día 9 de mayo tendrá lugar la primera del 2020 en Morales de Toro (Zamora). Además, los municipios podrán disfrutar de una segunda visita y los talleres se adaptarán teniendo en cuenta las valoraciones que sus partícipes y visitantes realizaron durante la primera sesión.



Talleres “En mi pueblo no hay silencio”



Los más pequeños pudieron disfrutar de pinta caras, dinámicas de intercambio de roles, juegos de cooperación, visualizar películas y cuentos tradicionales; con la intención de propiciar un debate reflexivo haca el reparto de tareas domésticas en el hogar, los roles y estereotipos aprendidos desde edades tempranas, analizar actitudes machistas presentes en lecturas infantiles, radio, televisión y en la jerga utilizada en el entorno diario.

Los jóvenes fueron partícipes del análisis de comportamientos discriminatorios en entornos digitales, parejas tóxicas, indicadores de abuso y control de relaciones afectivas; y pudieron analizar en primera persona letras sexistas presentes en canciones actuales.

Con ello se pretende difundir el uso de un lenguaje inclusivo, estimular la empatía y comprensión por el género opuesto y un debate crítico sobre los micro-machismos y las noticias actuales.

El colectivo de adultos y mayores pudieron hacer un recorrido en el tiempo, recordando la aportación de la mujer a la sociedad, intercambiar experiencias sobre la tarea de ser madre/padre y la conciliación familiar y profesional; además de concienciar sobre el reparto igualitario de las tareas domésticas.

Y, sobre todo, favorecer la participación de la mujer en la sociedad desde sus múltiples vertientes, hacerlas protagonistas y una pieza fundamental del cambio y transformación de la sociedad, que necesita del apoyo de todos, no sólo del sexo opuesto, sino también de técnicos, dirigentes, políticos, representantes de la esfera pública, privada, … todos por la igualdad de género.

“En mi pueblo no hay silencio” es una iniciativa presentada y desarrollada por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro) y enmarcada dentro del “Pacto de Estado contra la Violencia de Género2. Todas las actividades se engloban en un plan integral que pretende llevar a cabo un profundo análisis de la violencia de género: de dónde viene y cómo influye en la sociedad y viceversa.