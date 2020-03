Francisco Aguadero: “Tenemos un gran legado cultural e histórico en la Sierra”

Domingo, 8 de marzo de 2020

El que fuera alcalde de Santibañez de la Sierra sigue investigando sobre la cultura y costumbres de la comarca y estrenará una novedosa columna de opinión en Salamanca al Día

La Sierra de Francia posee una rica cultura y una amplia historia que hace de la comarca una de las más interesantes de la provincia. Pero si algo destaca junto a la cultura serrana son aquellos que se dedican a investigarla, estudiarla y promoverla. Es el caso de Francisco Aguadero, experto comunicador que tras ejercer ocho años como alcalde de Santibañez de la Sierra ha dado el paso como autor, publicando su libro ‘Puntada con hilo’, que fue presentado en la localidad el pasado año.

Francisco Aguadero es un experto en comunicación y licenciado en Historia que ha escrito en diversos medios de comunicación. Ha trabajado como periodista, analista y corrector, desarrollando también una extensa carrera académica obteniendo el doctorado en Comunicación y ejerciendo como profesor universitario. Nacido y criado en Santibañez de la Sierra, fue alcalde la localidad durante dos legislaturas, finalizando su último mandato en mayo de 2019. Ha sido columnista en el Diario de la Sierra y colaborador de numerosas revistas y publicaciones. Casado y con tres hijas, sigue visitando Santibañez de la Sierra con mucha frecuencia, en especial para seguir recopilando información sobre la comarca.

Además de este libro, Francisco Aguadero recibió a finales del pasado año un reconocimiento en por parte de la Asociacion Cubana de Comunicadores Sociales. Una entidad con más de 5.000 socios que reconocio su labor comunicativa a lo largo de los años.

Has escrito un libro muy serrano titulado ‘Puntada con hilo’, ¿cómo surgió la idea de escribirlo?

Vino al hilo de mi actividad periodística. Desde los años 80 he estado trabajando en diferentes medios y que me ha llevado a interesarme mucho por mi entorno. En los últimos siete años he estado escribiendo más asiduamente sobre esta zona y de ahí surgió la idea de crear un libro que de alguna manera recopilara esas historias. No solo bastó con unirlas, sino que hizo falta un hilo conductor que fuera hilando esas historias. Una vez terminado, propuse su publicación a la Diputación de Salamanca y tras sopesarlo lo vieron de gran interés para incluirlo en la sección de ‘Autores salmantinos’.

¿Recopilaste mucha información sobre la Sierra al trabajar en el libro?

El trabajo de investigación siempre te lleva a recopilar mucha más información de la que se termina utilizando, tienes que dejar cosas al lado que quizá no son menos interesantes que las demás. He llegado a reunir montañas de apuntes en casa sobre lo que iba averiguando sobre la Sierra de Francia. Tras muchos años de recopilar información es ahora cuando tengo la necesidad de compartir con los demás. Las experiencias vividas, las alegrías, los malos tragos, los saberes y las incógnitas. Hacerlo es toda una satisfacción, ya sea a través de un libro como ‘Puntada con hilo’ o a través de columnas de opinión charlando no solo sobre temas serranos, sino sobre de todo un poco.

El hecho de compartir, socializar lo que se ha aprendido, las impresiones que se tienen es algo muy positivo. Es verdad que echo de menos un poco más de respuesta por parte del público, ya que poca gente se interesa por aportar o comentar. Actualmente me encuentro impartiendo cursos de doctorado para futuros doctores es igual de satisfactorio.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido, o te ha llamado al atencion, en tus investigaciones sobre la Sierra?

Lo que más ha apasionado de lo que he descubierto sobre la Sierra de Francia es su patrimonio. Y mira que puede parecer algo evidente, pero uno se llega a sorprender del patrimonio acumulado que existe. Es conocido por todos la gran profundidad de la cultura e historia de la Sierra de Francia. Pero es incluso mayor de lo que parece. Todo lo que podamos hacer para compartir y exponer esta cultura con los serranos, los salmantinos y el público en general es algo que provoca una gran satisfacción. Hoy en día tenemos más recursos que nunca para hacer esto realidad. No apreciamos bien lo que tenemos hasta que nos preocupamos por ello. Los castellano leoneses viejos tenemos un carácter poco pretencioso a la hora de valorar lo nuestro y muchas veces no le damos el valor justo a nuestras posesiones.

Un buen ejemplo es el caso de que en Santibañez aparecieron unas pizarras visigóticas, que mucha gente en la Sierra ni siquiera sabía de su existencia. Y esas pizarras están hoy en día en una de las salas más importantes de la Academia de la Historia y en palabras de especialistas son una “contribución muy importante a la formación del castellano actual” y es algo de lo que ni siquiera sabíamos de su existencia. Eso no se puede quedar ahí, hay que darle el justo valor que tiene nuestra cultura. Todos deberíamos dedicar al menos un poco de nuestro tiempo para conocer nuestro entorno, nuestra historia y nuestros orígenes. Hay que compartir esa información, que llegue a la mayor parte de la gente. Porque nuestra tierra está llena de cultura, historia y costumbres, porque aquello de la España Vaciada es algo que no comparto. España despoblada así, España esquilmada también, pero no vacía, porque está llena de contenido, patrimonio y aportaciones. Ahí vuelve a afectarnos esta humildad que tenemos en este territorio de no valorar la enorme riqueza que tenemos en patrimonio y cultura acumulada que si nos ayudaran las instituciones como hace falta sería un reclamo enorme para luchar contra la despoblacion.

¿De qué temas va a tratar tu columna de opinión en Salamanca al Día?

Aún no tengo título para la columna, pero tengo un montón de historias, ideas y pensamientos que compartir con todos los lectores, tanto.

Una columna que quiere poner el dedo en la llaga del patrimonio y la cultura. Muchas veces enfocado a la Sierra de Francia, pero no siempre. Tanto con artículos de opinión sobre asuntos históricos y en otras ocasiones sobre temas de actualidad.

La columna de opinión de Francisco Aguadero se podrá leer en la edición digital de Salamanca RTV al día a partir de las próximas semanas.