Avaviento 2015, Garnacha al natural

De la mano de Juan Manuel Hernández, la Asociación Enológica Cata Añada nos trae otra de sus catas ciegas. En ella, el director de cata presentó el vino que hoy nos ocupa:

Avaviento 2015, D.O. Cebreros

Vino natural, sin utilizar fitosanitarios, ni químicos, utilizando solo Garnacha tinta recolectada manualmente y sometidas a doble selección en viña y bodega, nace Avaviento 2015.

Elaboración tradicional, no filtrado ni clarificado con todos sus matices y propiedades del vino natural.

Excelente maridaje sólo o acompañado de carnes y barbacoas.

COMPOSICION VARIETAL:

Garnacha 100%

ELABORACION:

Vendimia: septiembre del 2015, recogida manual y doble selección también manual. Fermentación alcohólica: Duración: 15días Temperatura: 27ºC 100% uva despalillada y estrujada. Maceración con piel en depósitos de acero inoxidable. Descube y conservación con sus lías en depósitos de acero inoxidable durante 9 meses.

LA CATA

VISTA: De capa media baja, de color granate pálido, con buena lágrima, no brillante, no límpido (debido a no tener filtración).

OLOR: De intensidad media-baja, uvas pasas, y balsámicos como menta.

SABOR: Buena intensidad en boca, fruto rojo, alcohólico y retrogusto con final dulzón.

RELACION CALIDAD/PRECIO: 7,50Euros / BUENA

PUNTUACION: 89

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE. 91

96-100: EXTRAORDINARIO.

GRADUACION: 14,5 º %

CONSUMO: entre 14 y 16ºC

MARIDAJE: Carnes a la brasa, barbacoas y platos de cuchara, como legumbres

Edición y fotos: Javier bragado