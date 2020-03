Inés Díaz muestra las ‘Mil caras de Amanda’ en Salamanca

Viernes, 6 de marzo de 2020

La joven escritora habló sobre su novela que narra la experiencia de una paciente de esclerósis múltiple

‘Las mil caras de Amanda’ es el título de la novela de Inés Díaz que ha sido presentada esta tarde en la Biblioteca Torrente Ballester, a partir de las 19 horas. Se trata de una obra que relata la historia de una joven con esclerosis múltiple. El libro tiene una vertiente solidaria ya que, de cada ejemplar en papel vendido, un euro se destina a la entidad sin ánimo de lucro Esclerosis Múltiple España (EME). En el acto, organizado por la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (ASDEM), participaron tanto la autora de la obra como el periodista César Brito. La novela está supervisada, desde el punto de vista médico, por el neurólogo especialista en esclerosis múltiple Pablo Nieto González, quien actualmente trabaja en los hospitales universitarios Infanta Elena, Rey Juan Carlos, de Madrid, así como en el General de Villalba.

En cuanto al argumento, ‘Las mil caras de Amanda’ tiene como protagonista a una chica de 21 años, estudiante de teatro musical, recientemente diagnosticada de esclerosis múltiple. Su historia es narrada desde un punto de vista positivo y esperanzador. SINOPSIS. Amanda tiene veintiún años y es una chica responsable, trabajadora, organizada y tenaz. Toda su vida ha estado dedicada a luchar por cumplir su sueño: ser actriz de musicales. Por ello, su mundo entero se hunde cuando le diagnostican esclerosis múltiple. A partir de ese momento, Amanda no tendrá más remedio que elegir entre dos partes de sí misma: la que le grita que no puede conseguirlo y la que está dispuesta a esforzarse más que nunca para lograr salir adelante. Por suerte, Amanda no estará sola en esta lucha, ya que contará con la ayuda de su hermano, su neuróloga, sus mejores amigas y un chico que aparecerá en su vida de la forma más inesperada.

Fotos: Lydia González