La Fundación Luna rechaza la forma y el fondo de la ruptura de su convenio por parte del Ayuntamiento

Viernes, 6 de marzo de 2020

El Pleno Ordinario celebrado en la tarde-noche del jueves por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo destapó, tras interesarse por el tema la edil de Ciudadanos Soraya Mangas (también lo mencionó el portavoz de IU Domingo Benito), que el Consistorio mirobrigense quiere romper el convenio firmado con la Fundación Luna para la atención a los gatos de la ciudad, que en principio iba a durar hasta junio de 2022.

Según han explicado desde la Fundación a través de su página de Facebook CES Gatos, fue el miércoles por la mañana cuando recibieron una llamada del secretario del Ayuntamiento para informarles de que en junio el Consistorio iba a dar por finalizado el convenio, pese a quedarle todavía dos años más. Para el colectivo, esta manera de comunicárselo es “una gran falta de respeto y de educación”, ya que no ha habido ninguna reunión previa, ni explicación, ni llamada previa.

Como han recordado estos días, el colectivo está formado por un grupo de compañeras que “nos hemos dejado la piel, parte de nuestra vida” en los casi 2 años que llevan funcionando, en los cuales han tenido “muchas alegrías, muchas vidas conseguimos salvar”, remarcando que “por primera vez en Ciudad Rodrigo se ha empezado a cuidar de los gatos y a controlar las colonias; por primera vez no se mueren agonizando en la calle”. Asimismo explican que “los vecinos de nuestros gatetes, una vez controlada la colonia, han visto cómo se han reducido las posibles molestias, cómo cesaban los celos, etc.”.

Recibida la llamada del secretario, intentaron hablar con el concejal responsable “sin éxito”, por lo que se pusieron en contacto con Soraya Mangas y Domingo Benito para que se interesasen por el asunto, algo que hicieron como decíamos en el Pleno del jueves. En la sesión, el alcalde Marcos Iglesias respondió que el convenio se iba a dar por finalizado por cuestiones económicas y por el derecho a reproducirse de los gatos, ya que a los que recogen se les castra para que no se reproduzcan más. Para CES Gatos, el PP proporcionó “una respuesta escandalosa, sin ninguna justificación adecuada y tomándoselo a risa”.

Una vez la polémica ya ha sido destapada, incluido en redes sociales, el colectivo ha informado de que les ha vuelto a llamar en la mañana del viernes el Ayuntamiento para concertar ahora sí una reunión sobre el asunto.

Desde el colectivo, además de mostrar su agradecimiento a todos los que les están apoyando, señalan que “no lo vamos a permitir, no vamos a parar; los gatos de nuestra ciudad van a tener el trato que se merecen”, anunciando que se les va a seguir cuidando y protegiendo, remarcándole al alcalde que “los gatos no se tocan”, añadiendo que “Ciudad Rodrigo tiene que evolucionar, no pueden volver los dinosaurios: ¿qué se supone que quieren hacer? ¿Volver a dejar a los gatos que se mueran en la calle?”. Hasta la fecha, el colectivo ha atendido en casi dos años de andadura cerca de 200 gatos.