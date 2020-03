“Nunca he sentido discriminación. Creo que estamos muy cerca de conseguir la igualdad”

Domingo, 8 de marzo de 2020

Esperanza Martín convive día a día en un mundo de hombres. Lidera la empresa Soluciones Ingelmo en Guijuelo. Es electricista, ingeniera industrial y gerente. Todo a la vez. Su trayectoria laboral comenzó cuando sólo tenía 17 años. Suspendió alguna asignatura y su padre quiso que empezara a trabajar en la empresa familiar de instalaciones eléctricas y montajes que él mismo había fundado mucho tiempo atrás. “Era todo un mundo desconocido para mí, era la única mujer. Tuve la gran suerte de rodearme de grandes profesionales, entre ellos mi padre, que a pesar de ser la pequeña de la casa, siempre me trató como una más. Ambos formábamos un gran equipo”, recuerda.



Tras esa experiencia, acabó sus estudios y comenzó Ingeniería Eléctrica y, posteriormente, Ingeniería Superior Industrial en la Universidad de Salamanca, siempre compaginando sus estudios con los trabajos de obra en verano. “En mi época de la universidad, era la única de mi promoción. Alguna que otra vez tuve que escuchar a algún profesor explicando los tipos de motores, poniendo como ejemplo el tipo de motor que llevaban las lavadoras, ese que algún día, tendrían que elegir para comprarle la lavadora a sus mujeres. Seguro que mi cara en ese momento era un poema”.



Una vez terminados sus estudios, su padre estaba a punto de jubilarse. Se involucró de lleno en la dirección y administración de la empresa, sin dejar a un lado los trabajos de obra. “Realizo trabajos de mecanizado en taller, programo automatismos, uso la carretilla elevadora para carga/descarga de mercancías o el camión con grúa autocargante, para realizar instalaciones tanto de Baja Tensión como de Media Tensión. Soy una más, y creo que por éste hecho, tanto los clientes como el equipo con el que trabajo compuesto por 10 personas, siempre me han tratado con respeto y cariño. Nunca he sentido ningún tipo de discriminación, más bien todo lo contrario. Hoy en día estamos más cerca de conseguir la igualdad de género, que hombres y mujeres independientemente de su sexo tengan igualdad de oportunidades y sean tratados con respeto”.