“Sin unas políticas reales de conciliación laboral la mujer seguirá siendo minoría”

Domingo, 8 de marzo de 2020

Ana Suárez explica que desde el Consistorio se trabaja “de manera transversal en todas las áreas para potenciar la igualdad a nivel local”

Asumió el cargo de primera Teniente de Alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades y Bienestar Animal hace ya casi un año y Ana Suárez confiesa entre risas que uno de los secretos para poder hacer frente a cada día de trabajo con energía es “la jalea real de las turroneras de La Alberca”. Llegó al Ayuntamiento de Salamanca, según afirma, desbordada por una “mezcla de sentimientos que iban entre la satisfacción y la responsabilidad” y sabedora de que el trabajo constructivo de su equipo desde la oposición le había facilitado su transición al Gobierno municipal.

Afirma que “mantener el contacto con la tierra es clave para llevar a cabo un trabajo como el nuestro”, es por esto que, entre otras cuestiones, trabaja de manera incansable por la conseguir un alto grado de igualdad en diferentes colectivos de nuestra ciudad, tanto dentro, como fuera del Consistorio. Suárez alaba el trabajo que ya se ha hecho desde el Ayuntamiento en este sentido y afirma que “fueron pioneros y se trabaja por la igualdad desde el año 91, las primeras políticas e iniciativas específicas hacia la mujeres salieron de estos despachos”.



Uno de los cambios más destacables de los últimos años ha sido la irrupción de la Violencia de Género, puesto que según apunta: “existía, pero quizá no había llegado el momento de que la sociedad fuera consciente de su importancia”. La concejala de Igualdad explica que en el Ayuntamiento “intentamos desarrollar iniciativas que hagan llegar el mensaje de igualdad a todos los colectivos en todas las actividades que realizamos. En el ámbito de la Violencia de Género trabajamos a nivel de sensibilización, prevención e intervención”.

Ana Suárez incide sobre esta cuestión explicando que “en muchas ocasiones la desigualdad reside en el desconocimiento o la falta de reflexión sobre algunas cuestiones que asumimos como normales”. Este desconocimiento va íntimamente unido en gran parte a la educación recibida y a la herencia social que arrastramos, que ha hecho que la mujer se enfrente a barreras que no existen para un hombre, sobre esto, la concejala apunta: “también es cierto que a veces nos ponemos nosotras las barreras porque durante mucho tiempo nos las han hecho creer. Creo además que por muy lejos que hayamos llegado, hay un factor que siempre va a existir, la maternidad”.

La primera teniente de alcalde explica que sobre esto, una de las iniciativas que desde el Ayuntamiento se está potenciando es Aulas de igualdad que “pretende transmitir estos mensajes a través de muchas metodologías, charlas, debates… y en este sentido uno de los que hemos puesto en marcha recientemente ha sido dirigido a mujeres que como consecuencia de la maternidad se han visto obligadas a dar un parón a su carrera profesional y ahora les cuesta reincorporarse al ámbito laboral. También mujeres que han sido rechazadas en ascensos o promociones en el trabajo viendo mermada así su proyección laboral”.

En este sentido, Suárez explica que también existe otro proyecto que forma a mujeres para acceder a puestos de liderazgo: “se ha desarrollado desde Promoción Económica, porque como he remarcado son políticas transversales a todas las áreas del Ayuntamiento. Ante la evidencia de mujeres en puestos directivos, con este proyecto se pretende trabajar en esa línea. Como bien digo, no hay área del Ayuntamiento en la que no se trabaje sobre la igualdad”.

Una de las carencias que Ana Suárez cree notoria es la falta de “políticas reales de conciliación”. Sobre esto, afirma que “sin ellas no vamos a alcanzar la igualdad y la presencia de la mujer seguirá siendo minoritaria en muchos ámbitos laborales”. Es por ello que el Ayuntamiento trabaja incansable sobre esta cuestión, pero la concejal afirma que “a nivel local podemos hacer muchas cosas por esa cuestión y además las hacemos bien, pero es necesaria una implicación de todos los estamentos de la sociedad para poder superar este obstáculo”.

Precisamente, a nivel local otra de las líneas de acción e implicación por parte del Ayuntamiento es el constante contacto con las diferentes asociaciones de mujeres de la ciudad. Hace poco que Ana Suárez se reunió con ellas y pudo ‘palpar’ de nuevo sus necesidades: “son asociaciones muy diversas porque algunas son culturales, otras de asistencia a víctimas de maltrato, otras meramente lúdicas; pero es importantísimo mantener el contacto con todas ellas”. Sobre esto afirma que todas se ofrecen para colaborar en cualquier ocasión: “todas ellas tienen en común que son mujeres muy activas y a eso hay que darle salida y saber canalizarlo, además de agradecerlo. Da gusto mantener contacto con todas porque en muchos casos no llaman para pedir, sino para ofrecer”.

Otro de los motivos por los que la concejala de Igualdad se reunió con ellas fue para preparar los actos en torno al 8-M (Día de la Mujer Trabajadora). Sobre esta cuestión afirma que “las apuestas residen en llegar a la gente joven porque creemos que esos estereotipos que pensábamos que habíamos superado han vuelto incluso con más intensidad; y por otro lado queremos llegar a los barrios, nos parece vital. Solemos hacer cosas en el centro, pero esta vez creemos que será positivo distribuirlos a los barrios. Esas son las grandes apuestas para este año”.