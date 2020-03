Cotidianovirus: protocolo, versión resumida

Me he empezado a lavar las manos, porque no me las lavaba casi nunca, pero sigo sin lavarme los dientes, porque no han dicho nada al respecto. Y sigo fumando, porque no me creo que sea tan malo el tabaco. Y sigo comiendo mal, porque me gusta. Y sigo bebiendo, porque sola y borracha quiero llegar a casa, a ver si logramos la igualdad entre cirróticos y cirróticas gracias a la nueva ley. Y sigo conduciendo el coche con temeridad, porque los radares son recaudatorios y no hay derecho. Y sigo eligiendo como deporte el sofá y el mando a distancia. Y sigo sin cambiar mis hábitos y sin tomar el tratamiento como me ha aconsejado el médico, porque de algo hay que morir… pero que no sea de Coronavirus.