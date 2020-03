Luaces: “Estamos en un bache y en las últimas semanas no nos ha gustado nada lo que estábamos haciendo y el sábado vamos a poner soluciones”

Viernes, 6 de marzo de 2020

Jabi Luaces, técnico de Unionistas, abordó todas las cuestiones relativas al importante encuentro de su equipo ante Osasuna ‘B’ de este sábado en Las Pistas.

Necesidad: “Llevamos meses con la necesidad y lo que no has hecho antes, tienes que hacerlo con urgencia. Hemos perdido fuera, pero en casa hemos tenido buena dinámica y nos urge sumar de tres en tres. Hay que volver a la senda de la victoria”.

2 de 12 puntos: “Estamos en un bache y en las últimas semanas no nos ha gustado nada lo que estábamos haciendo y el sábado vamos a poner soluciones y vamos a ganar”.

Autocrítica: “Cuando el equipo estaba invencible, todo iba bien, pero dejamos de hacer dos o tres cosas y hemos vuelto a pecar en ciertas cosas. Tuvimos un momento de crisis después de la Copa y hemos hecho autocrítica todo y el fútbol es de los futbolistas, pero el cuerpo técnico también. Hemos dejado de ser fuertes en las áreas y el otro día se nos vieran las carencias en las transiciones y debemos buscar la portería. Estamos confundiendo el haber salido de abajo con ser un equipo muy necesitado. Hay que olvidarse de clasificaciones y salir a ganar. Tenemos que dejarnos todo en el campo y poner mucha más alma”.

Equipo veloz: “Hay que darse cuenta de que no lo estamos siendo. Nos hemos centrado en otras cosas y nos hemos dado cuenta de que hay que recuperar ciertas cosas”.

Recuperar jugadores: “Vuelven Portilla, Pedro, Javi Navas, Romero y José Ángel. Pedro nos ayuda mucho en defensa y hay cosas que se notan. Ha habido partidos que hemos ganado con Varo y Navas en el banquillo o sin José Ángel. Lo mejor que se puede hacer es analizar qué te está pasando y creo que lo tenemos claro, con quiénes y cómo. Hay que volver a ello”.

Osasuna ‘B’: “Hay que estar cortos, no tener miedo a estar altos… No se trata de ser rápido o lento, sino que no corran. Hay que ser valientes y estar cerca de la portería rival”.

Tirar fuera del área: “Es una de las cosas por las que no hacemos goles. Tenemos que ser más agresivas, llegamos a zonas críticas y la seguimos moviendo… Hay que acabar las jugadas más rápidas y que el rival se junte. Hay que tirar, centrar… Llegamos muy bien y le damos otra vuelta. En el derbi, los primeros 20 minutos, les avasallamos. Muchos equipos están a pillarte por la categoría en la que estamos. Si haces muchos goles, te salvas, aunque encajes. Lo más importante es recuperarnos a nosotros mismos”.