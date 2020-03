¿Existe una epidemia de trastornos mentales generalizados en la población actual?

2-Su capacidad de atención y concentración es tan baja en estos sujetos que no son capaces de llevar a cabo múltiples tareas (que hasta ahora han sido consideradas de fácil ejecución): no pueden leer un libro, un periódico, un artículo, durante más de diez minutos. No pueden escuchar a su interlocutor ni siquiera más de cinco minutos, sin sufrir síntomas de inquietud y ansiedad generalizada. No son capaces de realizar ninguna tarea doméstica que conlleve una mínima concentración (por ejemplo un guiso) y que dure más de media hora.