La deuda de los vendedores del mercadillo sabatino sigue rondando los 35.000€

Jueves, 5 de marzo de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en la tarde-noche del jueves la sesión ordinaria de Pleno más larga de los últimos tiempos, con 2h.35’ de duración, producto principalmente de las casi 2 horas (1h.51’) en las que se estuvieron debatiendo las 4 mociones presentadas, pese a que todas ellas acabaron por salir aprobadas. A diferencia de anteriores ocasiones, el Pleno fue bastante espeso y anodino, teniendo quizás como momento más ‘interesante’ un ‘enganchón’ entre el alcalde Marcos Iglesias y los portavoces de PSOE e IU, Juan Tomás Muñoz y Domingo Benito.

Este momento se produjo a la hora de debatir la moción presentada por el PSOE para instar a la Junta de Castilla y León a que ejecute ‘sin más demora’ el proyecto de reforma que tiene previsto para la Estación de Autobuses mirobrigense. Por un lado, sobre el hecho en sí, Marcos Iglesias dijo que cuando fue a la Consejería de Fomento de la Junta “saqué el compromiso” de que se iba a ejecutar. Este mismo jueves, ante el debate de esta moción había llamado otra vez y “me ha dicho José Luis [Sanz Merino, el viceconsejero], que estemos tranquilos, que va a ser una realidad el arreglo”, y que se va a hacer “en cuánto puedan”.

Según expresó el alcalde, “es complicado” que se haga en 2020”, porque de momento no hay presupuesto de la Junta para este año, y que se intentará hacer en 2021. La situación de enfrentamiento vino a la hora de hablar del pasado. En su intervención, el alcalde dijo que “creo que no hubo gestiones del anterior Equipo de Gobierno” en torno a la Estación de Autobuses, añadiendo que “no sé si lo tuvo como prioridad, creo que no”, algo que enfadó mucho a Juan Tomás Muñoz y Domingo Benito, expresando éste que “ha dicho cosas que son falsas, y que sabe que son falsas”.

En este sentido, el portavoz de IU recordó que en una reunión a la que fue con Juan Tomás Muñoz a la Consejería de Fomento en diciembre de 2016, uno de los tres temas que trataron fue la Estación de Autobuses. Según explicó, en el Plan de Infraestructuras de la Junta no se recogía inicialmente la intervención en la Estación mirobrigense, y “delante nuestro” el Consejero, Juan Carlos Suárez Quiñones, ordenó que se incorporase. Juan Tomás Muñoz ratificó “todo” lo dicho por Domingo Benito, quién añadió que Marcos Iglesias “es conocedor desde el primer momento de lo que hay”, considerando que “no es tolerable algunas cosas que ha dicho; el anterior Equipo de Gobierno hizo mucho y no lo puede negar”.

Desde su punto de vista, el proyecto no ha ido todavía para adelante porque “el consejero decidió que no se hacía”. Para Marcos Iglesias, esto no es así, indicando que todos los proyectos de reforma de las estaciones de autobuses “se han retrasado”, y que “esto va a salir adelante casi por el empeño del alcalde”. Por cierto, que Juan Tomás Muñoz y Domingo Benito señalaron que tienen desde hace tiempo el proyecto de la Junta para la reforma que sigue pendiente de ejecutar, reclamando el portavoz del PSOE que “se haga cuanto antes”.

La moción de la Estación de Autobuses salió adelante por unanimidad, al igual que la presentada por Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común pidiendo a las diferentes administraciones un impulso de las políticas de atención a la dependencia. En este debate, lo más destacado fue que la delegada de Servicios Sociales, Davinia Montero y el alcalde explicaron que están trabajando para poner en marcha algún curso de atención a domicilio, o bien directamente o a través de la Diputación, pero que no pueden establecer plazos.

Discrepancias en materia agraria

A esa moción se añadió un punto más propuesto por el PSOE, para instar a la Junta a que se puedan desarrollar ciertos programa Dual también en instalaciones privadas (cuando las administraciones públicas carezcan de espacios apropiados para ciertos programas). También hubo una adición a la moción del PP en defensa del sector agrario (mediante la implantación de una serie de medidas), en concreto por parte de Ciudadanos, para pedir a las administraciones superiores que se defina el concepto de “agricultor genuino” para mejorar el reparto de la Política Agraria Común.

Esta moción salió adelante con los votos de PP y Ciudadanos, y las abstenciones de PSOE e IU. En palabras de Jorge Labajo, del PSOE, “no vamos a poder votar en contra”, porque hay medidas de las propuestas que ya se están implantando (“sus propuestas llegan tarde”) “pero tampoco a favor, porque olvidan exigir a la Junta, que es quién tiene las competencias” en materia agraria a nivel autonómico, algo en lo que estuvo de acuerdo Domingo Benito: “es sorprendente que no haya ninguna referencia a la Junta, cuando es la Administración más cercana con competencias”.

Jorge Labajo y Domingo Benito criticaron que se presente ahora la moción (“se plantea sólo porque no se gobierna”), replicando la portavoz del PP, Laura Vicente que “las medidas del Gobierno son insuficientes, porque no se habla de los intermediarios” y que “el momento es ahora, no es un momento partidista, porque la asfixia del sector es brutal”. Para Jorge Labajo, “no vale que pongan ahora el grito en el cielo, ¿hasta ahora no se han dado cuenta?”. Por otro lado, Domingo Benito, además de resaltar que en el texto no se hace referencia “a los grandes poseedores”, mostró su sorpresa porque el PP, “uno de los partidos más neoliberales” de Europa, que está a favor de desregular mercados, presente una moción “en sentido contrario”.

Sin acuerdo en torno a la protección de las choperas

Labajo también ‘criticó’ que la moción sobre el sector agrario llevase el encabezado y el pie de página del PP de Castilla y León, algo parecido a lo que mencionaron el portavoz adjunto del PSOE, Carlos Fernández Chanca, y el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer, sobre la otra moción del PP, para la defensa de la plantación de choperas en las cuencas de los ríos Tormes y Águeda. Desde su punto de vista, se trata de una moción “para dar guerra al Gobierno”. Los tres partidos de la oposición votaron en contra de esta moción (salió adelante con los votos del PP) tras haberla estudiado incluso con la ayuda de expertos en la materia.

Por parte del PSOE, además de criticar que no haya referencias a los chopos de Ciudad Rodrigo, se expresó que “los técnicos dicen que las plantaciones cerca de los cauces suponen daños a los ecosistemas y problemas de seguridad” (cuando hay crecidas), opinión compartida por Izquierda Unida: “la plantación de chopos en la ribera de los ríos tiene peligros” recordando que además se trata de “un criterio internacional” en busca de “la mejora de la biodiversidad de los entornos”.

Mientras, Ciudadanos expuso, aludiendo a informes técnicos, que “no podemos más que poner en duda la veracidad de algunos datos” de la moción, recordando en todo caso que en Ciudad Rodrigo, en los últimos 25 años, no ha habido ningún aprovechamiento forestal económico de la madera (por parte del Ayuntamiento). Laura Vicente defendió que la moción tiene como base “el desarrollo rural de la comarca, no vamos a poner puertas al río”, mostrándose sorprendido Domingo Benito: “me sorprende que diga que no somos quienes para decirles a los propietarios lo que hay que hacer”.

Por cierto, que el PSOE recordó que el cambio de criterio de la Confederación Hidrográfica del Duero que motiva la moción viene del Gobierno de Rajoy y que todavía no es algo definitivo (de hecho propusieron dejarla aparcada ya que la CHD va a emitir un informe al respecto), concluyendo que es una moción “irreal, poco precisa y con poco impacto local”, y que “es curioso luchar contra el cambio climático y luego apoyar las choperas”. En materia de árboles, por cierto, hubo un ruego a José Manuel Jerez por parte de Carlos Fernández Chanca para que se actúe contra las procesionarias, explicando el delegado de Parques y Jardines que “ya se han tomado medidas en la temporada que ha habido, y todo lo que se ha visto se ha quitado”.

Se pide que se resuelva pronto la incorporación de Begoña Moro

También se expuso como ruego que se pueda resolver lo antes posible la incorporación al Ayuntamiento de Begoña Moro en relevo de Azahara Martín, de cuya renuncia tomó conocimiento el Pleno en el tramo inicial. Los portavoces de PSOE, Ciudadanos e IU, así como el alcalde Marcos Iglesias, tuvieron palabras de agradecimiento para ella en el tramo inicial de la sesión. Por ejemplo, Juan Tomás Muñoz quiso reiterar su agradecimiento por “su encomiable trabajo”.

El otro punto del tramo inicial del Pleno fue la aprobación provisional de la Modificación puntual número 13 del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar de Suelo Rústico Común a Suelo Urbanizable, y crear dos nuevos sectores de Suelo Urbanizable Industrial, el SE-23.1 y el SE-23.2. Este punto salió adelante por unanimidad sin ningún debate. Eso sí, sí hubo una pregunta sobre el mismo en el turno de ruegos y preguntas, al querer saber Domingo Benito qué modelo urbanístico va a adoptar el Consistorio para el subsector 23.1, contestando Marcos Iglesias que todavía se están “valorando opciones de ejecución”, estando “todas encima de la mesa”.

También a preguntas del portavoz de IU, el alcalde dijo que se está a la espera de que se reciba un borrador definitivo del Plan Estratégico contra el Cambio Climático, y que se siguen valorando las opciones para reformar los espacios municipales de la Casa Consistorial (ya que se habló de que se iban a reformar las antiguas dependencias de la Policía para albergar a los grupos políticos). En materia de intervenciones, Laura Vicente contestó a pregunta de Jorge Labajo que se está también valorando habilitar espacios para el aparcamiento de motos tanto dentro como fuera de murallas (Jorge Labajo propuso que se delimiten los espacios de aparcamiento a las puertas del IES Tierra de Ciudad Rodrigo, con huecos para motos).

Varias cuestiones en materia de Carnaval

Por otro lado, Domingo Benito preguntó a la delegada de Juventud, Paola Martín, por la reunión que dijo en el anterior Pleno que iba a convocar para valorar la evolución del Plan de Juventud. Paola Martín se comprometió a que sea la semana que viene (“ya está redactado el informe”), explicando que no se ha hecho antes porque la técnico estaba de vacaciones y por la influencia del Carnaval. En torno al Carnaval, Carmen Lorenzo reclamó una reunión de la Comisión encargada de la organización, contestando Ramón Sastre que “están llegando todavía facturas”, por lo que aún no están todos los datos.

También sobre el Carnaval, Domingo Benito preguntó (a raíz de ciertas informaciones en prensa) si el Ayuntamiento va a asumir los costes de retirada de las pintadas de la Catedral. Marcos Iglesias dijo que no, aunque el Delegado de Patrimonio de la Diócesis sí le preguntó por esa posibilidad al ser el Carnaval organizado por el Ayuntamiento. En todo caso, sí se ofreció a hacer una prueba de limpieza de la mano de Urbaser con el consentimiento de Patrimonio. Hecha la prueba, se ha determinado que es mejor que la limpieza la haga una empresa especializada en quitar las pintadas y restablecer la pátina.

Sobre el Carnaval, Marcos Iglesias explicó una curiosidad: ante la posibilidad de que hubieran pasado por Ciudad Rodrigo unos jóvenes infectados por el coronavirus, llamó a la Junta para preguntar qué hacer si finalmente se confirmaba. Estos jóvenes acabaron por dar negativo, un resultado que le comunicó el presidente de la Junta por whatsapp el Martes de Carnaval a las 6 de la mañana. Esta anécdota se descubrió cuando Carlos Fernández Chanca preguntó si han pensado en medidas si se detecta algún caso de coronavirus en Ciudad Rodrigo y más en concreto en el Consistorio. Marcos Iglesias dijo que “nos asesoraríamos de técnicos”.

En el aire el convenio para la recogida de gatos

Por otro lado, el alcalde confirmó, a pregunta de la concejal de Ciudadanos Soraya Mangas, que se está estudiando romper el convenio de colaboración con la Fundación Luna para la recogida de gatos (al que todavía le quedan dos años y medio), que implica la castración de los gatos que se van recogiendo. El alcalde dijo que se está revisando por el coste y porque “los gatos también tiene derecho a reproducirse”, además de que sirven para acabar con las ratas. Soraya Mangas resaltó que la Fundación Luna “está haciendo un buen trabajo de control de las colonias” (se estuvo de acuerdo en que ahora se ven menos).

El otro asunto más relevante del apartado de ruegos y preguntas lo dejó la otra pregunta hecha por Ciudadanos, en este caso por su portavoz Joaquín Pellicer, sobre cómo está la deuda de los vendedores del mercadillo sabatino. La responsable del tema, Laura Vicente, dijo que al llegar al Consistorio se encontraron con que la deuda era de “unos 35.000€, y hemos conseguido que no se incremente en demasía”, considerando en todo caso que es “excesiva”. Según indicó, “hay que irla disminuyendo poco a poco, y la estamos intentando paliar”, remarcando que viene de la anterior legislatura. Joaquín Pellicer replicó que cuando ellos llegaron ya se encontraron una importante deuda procedente del anterior gobierno del PP.