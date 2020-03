La Semana Santa llega con un novedoso concurso de fotografía y cambios en los recorridos

Viernes, 6 de marzo de 2020

La imagen ganadora del concurso de fotografía ilustrará el cartel de la Semana Santa de Alba de Tormes del próximo año

La Semana Santa de Alba de Tormes llega este año con un novedoso concurso de fotografía y cambios obligados en los recorridos de las procesiones con motivo de las obras de arreglo y renovación de la céntrica calle Sánchez Llevot como novedades más destacadas. Junta a estos dos hechos, se incluye también la actuación el Miércoles Santos y el Domingo de Resurreción de la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella de Carbajosa de la Sagrada.

En relación al concurso de fotografía, se trata de una de las apuestas realizadas por parte de la Junta de Cofradías de Alba de Tormes con el objetivo de promocionar la Semana Santa albense. En dicho concurso podrán participar personas mayores de dieciocho años, pudiendo presentar un máximo de tres obras, siempre con la temática de la Semana Santa en Alba de Tormes presente.

Bases del concurso de fotografía

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años, con la excepción de los miembros del jurado.

2ª TEMÁTICA: El tema principal será la Semana Santa de Alba de Tormes. Fotografías realizadas durante las diferentes procesiones, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, siendo estas originales, personales e inéditas y no habiendo aparecido en ningún medio de comunicación ni red social. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad.

4ª PRESENTACIÓN: Las obras deberán tener un formato mínimo de 25x35cm y un máximo de 40x50cm e irán montadas sobre cartón pluma de 40x50cm y en el dorso deberá figurar un lema y el título de la obra. Además deberán adjuntar en soporte informático en formato JPEG, a una resolución de 300ppp, y en RGB, las obras presentadas, siendo el nombre del archivo el mismo que el título de la obra.

5ª ENVÍO: Las obras se remitirán por correo certificado a la siguiente dirección: I Concurso Fotografía Semana Santa de Alba de Tormes Junta de Cofradías Calle Paloma, 2 37800 Alba de Tormes (Salamanca) o en mano a la siguiente dirección, en horario de apertura turística: Iglesia de San Juan Bautista y San Juan Evangelista Junta de Cofradías Calle Arco, 3 (junto a la Plaza Mayor) 37800 Alba de Tormes (Salamanca). Junto con las obras se remitirá un sobre con el Lema en el exterior, que será común para todas las fotografías presentadas por un mismo autor. Dentro del sobre se acompañarán los siguientes datos del autor: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, código postal, municipio, provincia, teléfono y correo electrónico. La Junta de Cofradías no se responsabiliza del deterioro producido en el envío, por lo que el embalaje deberá ser lo suficientemente resistente.

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 13 de Abril al 15 de Mayo de 2020. No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha, a excepción de aquellas cuyo certificado de correos o agencia sea igual o anterior a dicha fecha, aunque sean recibidas una vez concluido el tiempo estipulado.

7ª PREMIOS: Habrá un único premio que será: Ser el cartel de la Semana Santa de Alba de Tormes de 2021 que será presentado en FITUR en enero de dicho año.

8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá el 29 de junio de 2020 coincidiendo con la festividad de la Parroquia, San Pedro, y será comunicado en un acto a realizar a lo largo del día. Del mismo modo, la Junta de Cofradías difundirá esta información a los medios de comunicación, en sus redes sociales y a través de los canales que crea convenientes.

9ª EL JURADO: El jurado estará formado por: Un experto en bellas artes, un experto en diseño y artes gráficas y cinco representantes de la Junta de Cofradías, que atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionará el número que crea conveniente de obras finalistas para una exposición en esta disciplina, de las cuales será seleccionada la obra premiada. La apertura de dicha exposición será el día 1 de junio, 29 días antes del fallo del jurado (lugar aún por determinar) .

10ª DEVOLUCIÓN DE OBRAS: Todas las obras se las quedará la Junta de Cofradías para guardarlas en su archivo, como recuerdo de este: ‘I Concurso de Fotografía de Semana Santa de Alba de Tormes’.

11ª DERECHOS DE AUTOR: Todas las obras presentadas a concurso tendrán siempre la propiedad intelectual y autorías del autor/a. La Junta de Cofradías deberá hacer constar en futuras reproducciones impresas o por cualquier medio digital el nombre del autor/a.

12ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.