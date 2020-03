“La idea es llegar a erradicar el virus del papiloma y que en 2025 todos los menores estén vacunados”

Miércoles, 4 de marzo de 2020

Desde septiembre de 2019 la Junta de Castilla y León está haciendo recomendaciones sobre vacunación del virus del papiloma de poblaciones en riesgo. “La idea es llegar a la erradicación y que en unos años podamos hablar del virus del papiloma como hablamos del virus de la rubéola y que en 2025 todos los niños y niñas estén vacunados”, explicaba la jefa de servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Salamanca, María José Doyague, junto a Verónica Sancho de Salas, Sandra Bustillo, María de Marino y Javier Corredera.

Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Virus del Papiloma Humano, una iniciativa puesta en marcha por la International Papillomavirus Society (IPVS), por eso, estos profesionales explicaban que “lo más llamativo de este virus es el cambio en este tiempo gracias a medidas de prevención y detección en diferentes países, el cáncer de cérvix es poco común en nuestros países mientras que otros en vías de desarrollo continúan con este problema”.

Del mismo modo, destacaban “no sólo es la infección de transmisión sexual más habitual sino que causa 1 de cada 20 de cánceres , es causante del 99% cuello de útero, 70% vaginal, 40% vulva y 40% pene. El 80% de las mujeres con una vida sexual activa contactan con el VPH en algún momento de su vida y el 2% son portadoras del virus. En las mujeres jóvenes (menos de 30 años) la prevalencia es muy fácil pero también es muy fácil eliminarlo. La vacuna es una herramienta muy potente en niñas de 9-15 años que aún no han mantenido relaciones.”

En este sentido, matizaban que “se está captando a las mujeres que deben iniciar el cribado (en atención primaria) para hacerles un seguimiento. La mayoría de las pacientes no van a precisar tratamiento por no presentar afecciones, pero se llevará a cabo la negativizacion del virus, la clave es poder actuar sobre mujeres que no tienen sintomatología pero sí el virus, ya que lo habitual es que no tenga síntomas visibles”.

Foto de Lydia González