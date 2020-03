OMS advierte de la “grave y creciente” escasez de mascarillas y otros materiales por el coronavirus

Martes, 3 de marzo de 2020

Achaca esta falta de material sanitario al “aumento de la demanda, el acaparamiento y el mal uso”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha mostrado "preocupación" por la "grave y creciente" escasez de suministros de equipos de protección personal sanitario, como guantes, máscarillas, respiradores, gafas, protectores faciales, batas y delantales.

La OMS ha achacado esta falta de material al "aumento de la demanda, el acaparamiento y el mal uso". Según Tedros, esta situación podría "comprometer" la capacidad de respuesta de los países contra el coronavirus. Así, ha advertido de que la escasez "está dejando a los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios peligrosamente mal equipados para cuidar a los pacientes". "No podemos detener el coronavirus sin proteger a los trabajadores de la salud", ha proclamado durante la rueda de prensa diaria de la OMS sobre el coronavirus.

Tedros ha asegurado que los precios de las mascarillas quirúrgicas se han "sextuplicado", los de respiradores N95 "se han triplicado" y las batas "cuestan el doble" a nivel mundial. Asimismo, ha indicado que los suministros "pueden tardar meses en llegar", la manipulación del mercado "está muy extendida" y las existencias "suelen venderse al mejor postor".

La OMS estima que cada mes se necesitarán 89 millones de mascarillas médicas para la respuesta contra el coronavirus, 76 millones de guantes y 1,6 millones de gafas. En este contexto, considera que los suministros de equipo de protección personal deben ser aumentados "en un 40 por ciento". Por ello, están trabajando con gobiernos, fabricantes y la Red Mundial de Cadena de Suministro contra la Pandemia para impulsar la producción. "Seguimos pidiendo a los fabricantes que aumenten urgentemente la producción para satisfacer esta demanda y garantizar los suministros", ha insistido.

El organismo sanitario internacional ha enviado casi medio millón de juegos de equipo de protección personal a 27 países, pero los suministros "se están agotando rápidamente", ha reiterado Tedros. "Hemos pedido a los gobiernos que desarrollen incentivos para que los fabricantes aumenten la producción. Esto incluye la reducción de las restricciones a la exportación y distribución de equipos de protección personal y otros suministros médicos", ha argumentado.

Preguntado acerca de la posibilidad de posponer o cancelar los Juegos Olímpicos, que están fijados para este verano en Tokio (Japón), Tedros se ha mostrado en contra de tomar medidas inmediatas, abogando por monitorear la situación hasta fechas más cercanas al evento. "Creo que decidir ahora podría ser demasiado pronto. Tengo confianza en Japón y espero que haya progresos", ha señalado en la rueda de prensa, según recoge dpa.

La epidemia de coronavirus “se vuelve cada vez más compleja”

Tedros ha comenzado su intervención celebrando que durante dos semanas no se ha reportado ni un solo caso de Ébola en República Democrática del Congo (RDC), y que ya no hay pacientes en tratamiento. "Esta es una muy buena noticia para todo el mundo, y especialmente para los miles de trabajadores de la salud que han sacrificado tanto en la lucha contra esto. Pero a medida que una epidemia parece terminar, otra se vuelve cada vez más compleja", ha afirmado en relación al coronavirus.

Tedros ha informado de que, según las cifras de la OMS, se han registrado un total de 90.893 casos de coronavirus a nivel mundial y 3.110 muertes. En las últimas 24 horas, China ha notificado a la OMS 129 casos, la cifra más baja desde el 20 de enero. Fuera de China, han sido 1.848 casos del Covid-19 en 48 países. El 80 por ciento de esos casos son de solo tres países: Corea del Sur, Irán e Italia. 12 nuevos países han reportado sus primeros casos, y ahora hay 21 países con un solo caso. 122 países siguen libres de coronavirus. "Las medidas que estos países recientemente afectados tomen hoy serán la diferencia entre un puñado de casos y un grupo más grande", ha recordado.

La OMS reiterae que el coronavirus no es la gripe

Por otra parte, Tedros ha reiterado que el coronavirus "no es la gripe". "A medida que obtenemos más datos, estamos entendiendo más y más este coronavirus y la enfermedad que causa. No es el SARS, no es el MERS y no es la gripe. Es un virus único con características únicas. Tanto el Covid-19 como la gripe causan enfermedades respiratorias y se propagan de la misma manera, a través de pequeñas gotas de líquido de la nariz y la boca de alguien que está enfermo. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes", ha recordado.

Tedros ha relatado este contraste: "Primero, no se transmite tan eficientemente como la gripe. En la gripe, las personas infectadas pero que aún no están enfermas son los principales impulsores de la transmisión, lo que no parece ser el caso de Covid-19. La segunda gran diferencia es que el coronavirus causa una enfermedad más grave que la gripe estacional. A nivel mundial, alrededor del 3,4 por ciento de los casos reportados han muerto. En comparación, la gripe estacional generalmente mata a mucho menos del 1 por ciento de los infectados. Tercero, tenemos vacunas y terapias para la gripe estacional, pero por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico para el Covid-19. Cuarto, ni siquiera hablamos de la contención de la gripe estacional, no es posible. Pero sí es posible en el coronavirus".

Por ello, Tedros ha perseverado en que estas diferencias significan que "no se puede tratar al coronavirus exactamente de la misma manera que la gripe". "Pero hay suficientes similitudes como para que los países no empiecen de cero. Durante décadas, muchos países han invertido en la construcción de sus sistemas para detectar y responder a la gripe. Debido a que el coronavirus es también un patógeno respiratorio, esos sistemas pueden, deben y están siendo adaptados para Covid-19", ha concluido.