Hacienda apercibe al Ayuntamiento por incumplir el plan de ajuste en la pasada legislatura

Martes, 3 de marzo de 2020

Según asegura el actual equipo de Gobierno, el PSOE desoyó las peticiones emitidas por el ministerio en varias cartas recibidas desde el año 2017

El Ministerio de Hacienda llegó a enviar al Ayuntamiento de Alba de Tormes varias cartas durante la pasada legislatura a fin de que el Consistorio albense adoptase medidas para cumplir con los compromisos adquiridos en el plan de ajuste económico asumido a partir de 2012 para aliviar su maltrecha economía. Hacienda avisó incluso al equipo de Gobierno, encabezado por Jesús Blázquez, de la posibilidad de realizar un control adicional por parte de la Intervención del Estado.

En la primera de las misivas enviadas por Hacienda, se pone de manifiesto un requerimiento enviado en 2017 en el que se señala el incumplimiento del plan de ajuste económico en 2016 y la necesidad de tomar medidas a cierre de 2017. “Como quiera que el incumplimiento no se ha corregido y se produce una reiteración de la situación, es necesario instar al Ayuntamiento a la presentación de medidas que puedan permitir dicha corrección”, señala el comunicado de Hacienda. De la misma manera, en la misma misiva, el ente público requiere al Ayuntamiento la adopción y presentación de medidas en el plazo de un mes.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Alba de Tormes cerraba el ejercicio del año 2016 con una remanente de tesorería negativo de -73.000 euros. Una situación que, según afirmó el ex alcalde Jesús Blázquez en el pleno del 31 de mayo de 2017, “sería compensada en el próximo pleno”.

Sin embargo, el aumento del remanente de tesorería negativo no solo no se compensó en ese pleno, sino que fue aumentado de manera alarmante al cierre de los próximos ejercicios, lo que provocó que Hacienda enviase un nuevo requerimiento con respecto al incumplimiento del plan de ajuste económico en el año 2017 y la necesidad de tomar medidas a cierre de 2018.

Pese a este nuevo requerimiento de Hacienda, el plan de ajuste no solo no se cumplió, sino que se ignoró, pasando el remanente de tesorería negativo de -73.000 euros en 2016 a -114.819 euros en 2017 y a -144.216 euros en 2018.

“Se ha hablado mucho del incumplimiento presupuestario y de facturas no contabilizadas, pero la antigua corporación dijo que ningún organismo público les había dicho nunca nada. Parece ser que no ha sido así con la existencia de los requerimientos enviados por Hacienda en 2017 y 2018. No solo se ha incumplido el plan de ajuste económico, sino que también se ha negado públicamente y se ha mentido a los ciudadanos”, señala Fernando Patrocinio, concejal de Economía del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

Racionalización del gasto y toma de medidas

A fin de cumplir con los compromisos económicos adquiridos en el plan de ajuste y reducir el remanente de tesorería negativo, desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes trabajan en la racionalización del gasto y en la adopción de diversas medidas para mejorar la situación económica del Consistorio albense.

“Aparte de la considerable reducción en dedicaciones exclusivas (se pasa de 53.000 euros a 28.000 euros), vamos a organizar todos los contratos, ya que muchos de ellos no se habían licitado nunca. Se van a reorganizar muchos de los servicios para cumplir con la normativa sobre contratación pública y obtener así un ahorro”, apunta Fernando Patrocinio.

Uno de los servicios que primero se van a reorganizar, y que ya se ha licitado y adjudicado, es el del suministro eléctrico. Tal reorganización va a generar un ahorro de entre un 6 y un 10%. “Se trata no solo de no gastar apretando las tuercas a los ciudadanos, sino de ahorrar en los servicios mediante el uso de los procedimientos legales”, afirma el concejal de Economía.

Avisos del PP en la oposición

La actual alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, alertó en varias ocasiones durante la pasada legislatura del incumplimiento de este plan de ajuste económico. Lo hizo ante el aumento de contratación de servicios ajenos al ayuntamiento y el impago de facturas a proveedores mientras se mantenía el gasto en dedicaciones exclusivas para cuatro concejales del PSOE, cuyo gasto ascendía a 53.00 euros anuales.