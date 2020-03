ENTRE PUENTES

VIVIR EN DEMOCRACIA PLENA

Sí; ya lo sé, al título de este articulo le falta lo que sería- una quimera, una ilusión, o un candoroso optimismo. Durante estos cuarenta años de democracia he aprendido y deducido, que algunas de las personas que se presentan para ser elegidas en los cargos públicos en listas cerradas de las elecciones locales, regionales, nacionales y europeas, no son todo lo éticas, inteligentes, dignas, honradas, y patriotas para que la tolerancia cero sea un acto democrático contra corruptos, delincuentes, mentirosos y otros especímenes de mala laya. Defensores a ultranza de la verdad, de las normas y de la Constitución Española, no están obligados a presentar su Currículo vitae, o haber pasado por una rigurosa selección civil aprobada, algún concurso de oposición empresarial etcétera, con el fin de poder acceder a estar en dichas listas electorales. “Currículo” y pruebas de acceso que se exigen para poder optar a cualquier cargo público sometiendo a los participantes a un concurso de oposición en igualdad de condiciones, declarándolas aptas para tomar posesión de los cargos públicos. Se debería exigir, que las personas elegibles que deseen participar en las elecciones, locales, provinciales, regionales, nacionales y europeas, con el objetivo de ocupar cargos públicos, por medio de la elección en listas cerrada, mejor sería para la soberanía nacional elegirlas con libertad de decisión y elección en listas abiertas, pero esto parece que no interesas a los de la “casta política”, menos aún, a la “partitocracia”.

Todos sabemos que estas personas tienen el carácter de trabajadores al servicio de la soberanía nacional. Pero en la realidad, se les ha permitido, por ignorancia, por desidia, por ineptitud, por conformismo, por falta de conocimiento etcétera de la citada soberanía poner coto, rigor y seriedad, para filtrar, que estas personas, se consideren omnímodas y hagan actos y decisiones, locales, provinciales, regionales, nacionales, europeas o internacionales, sin que el pueblo llano haya sido consultado, y por ende, tenga que pagar muy caro, su negligencia, su temeridad, su tráfico de influencias, su despilfarro, su creación de empresas públicas ruinosas y produciendo además gastos al erario de la soberanía nacional, con aumentos en los precios, que gravan y deterioran la convivencia y fomentan la desigualdad. (Iberdrola, Banca,, Endesa, Telefónica etc., facturan cifras mareantes mientras el ciudadano asiste perplejo y paga cuanto le pidan, abusando del mismo, aún con miedo y temor al desahucio, al desamparo, tras perder su escasa dignidad). ¿Qué clase de democracia, de calidad de vida, de justicia social y de convivencia es esta? ¿Quién vigila las normas para que su irresponsabilidad del tipo que sea, pueda ser sancionada o condenada por los Tribunales de Justicia. ¿Quién defiende al ciudadano de cuantos atropellos se atentan contra ellos?. ¿A que llaman ustedes soberanía popular?.¿Quién altera, cambia o esconde a la persona presuntamente violadora de la norma? ¿Quién se pasa por el “arco del triunfo” la jurisprudencia y la Constitución Española, como la base de la democracia?.. – seguro que lo saben-...

Por todo ello es emergente modificar o hacer una nueva Ley Electoral, donde la soberanía nacional, haciendo el uso de su Derecho, pueda elegir con libertad a sus representantes en Listas abiertas, dejándoles que tenga la posibilidad de equivocarse al elegirlas, estando inscritas en las listas de su distrito de residencia, con el único objetivo de mejorar la Democracia, que sin ninguna duda, se producirá, al acercar la persona elegida a sus votantes y además, estás personas elegibles se regirán por una normativa específica, que les impedirá pertenecer a las citadas listas, de no tener las condiciones, que deberían ser “sagradas”- las de servicio, a la comunidad, la de mejorar la vida de sus ciudadanos, la de exigir y promover la justicia y el sentido común, la de hacer transparente la información, la capacidad de gestión, todo ello aderezado, con una responsabilidad fuera de toda duda.

Hay cosas de un sentido común, contundente. Cosas, que apenas cuestan nada poner en marcha. Cosas que deberían estar más claras que la luz del día. Cosas que nos harían más libres, menos desconfiados, mas íntegros y más justos, seriamos sin duda todos, mucho mejores personas, mejores políticos, mejores patriotas y sobre todo: lo justo no sería cosa de lo que le interese al más fuerte.- ¡No se crean amigos lectores que es tan difícil-¡¡Es simplemente tener la firme voluntad de querer!... ¿Qué porque no han querido, ni quieren?...Pues ya lo ven. O, no…

Fermín González Salamancartvaldia. (Blog Taurinerías)