Martes, 3 de marzo de 2020

¿Señor Manuel?

Dime prenda.

ESTOY… harto, cansado, aburrido, confuso, furioso y si me apura, hasta los mismísimos…

¡Pues sí que lo estás!

ESTOY.

Y estoy seguro, aunque sea un tanto aburrido, el poder darle explicación razonada de mí zozobra y los motivos que la han ocasionado. Pues está la situación actual propicia tan “manga por hombro”, que es fácil encontrar una respuesta a tanto fuera de lugar. A ello ayuda el que te levantas por la mañana, das un vistazo a la Prensa, escuchas la Radio y ya para colmo si ves la Televisión y te enteras de como “no anda” el Mundo. Entonces, pienso que la mejor solución es volverse a la cama.

Y qué lo digas. Sobremanera si es el Programa-“Aquí la Tierra”- en su inicio y te quedas “patidifuso” con el resumen de las Noticias del Mundo… mundial.

Señor Manuel.

Dime prenda.

Pues que me agradaría hoy hacer un juego con usted a este respecto. Mire; yo le voy diciendo lo que está escrito en el –Diccionario Enciclopédico-, sobre mis preocupaciones ya expresadas y usted me da una sola respuesta. Dejando el resto para que lo añadan nuestros lectores.

Eso está hecho.

Pues comencemos por-Harto-“Cuando algo se hace en exceso”.

Sin duda ninguna, la formación del nuevo-Gobierno-de España que ¡se han salido de madre! y “padre muy señor mío”. Anda que lo de la-Delcy-Rodríguez venezolana… ¡Por Diossssss diría la inefable Mari Loli!

Cansado: “Aplíquese a la persona, que cansa con su trato o conversación”.

Pues hombre. Aquí yo pondrá a todos los-tertulianos-, en general que nos “bombardean” día a día con opiniones propias que bordean lo increíble… ¡Cómo se lo montan!

Confuso: “Mezclado, revuelto, desconcertado, obscuro, dudoso”.

Muchos ejemplos te podría poner de los intervinientes en este tema, incluido el Papa Francisco. Pero me quedo con el Programa de Televisión-“La Isla de las Tentaciones”. Aquí, ni nuestra amiga Mari Loli diría su… ¡Por Diosssss! ya que se habría quedado sin palabras al respecto.

Prosigamos.

Aburrido. “Fastidioso, cansado, pesado, cargante”.

Aquí me lo pones a… y no tengo dudas-SALVAME-, además un día y otro día, un mes y otro mes pasó.

Y por último-FURIOSO: “Loco que debe estar atado, para que no haga daño”.

Pues en este apartado… no habrá cuerda para tantos. Pero la gravedad del tema es tal, que me quedo con una pregunta: ¿Por quién, como, cuando? Se propagó el-CORONAVIRUS- a este… ¡Si que habría que atarle en corto!

Cambiando de tema, pero no mucho, le hago otra pregunta: ¿Usted sabe algo de él “FAKE”?

¡Yo!. A mí que me registren. Ni pu… idea. Ya me dirás.

Pues es, algo falso. Y dicen los entendidos que: “En-INTERNET-, sólo ves una foto, que suele ser además, del producto original”.

Pues de buena me he librado. Ya que no tengo-INTERNET-ni móvil, ni todas esas “zarandajas” actuales.

Pues habrá que hacerle a usted un monumento grande, grande y en la Plaza del pueblo. Ya que es un caso único en el Mundo, mundial. ¡Qué tío! Es usted algo así como: “Un alegato de reivindicación contra el Mundo increíble de la sociedad de consumo actual”.

¿Qué me has llamado?... ¡Alegato! Mira que me han dicho cosas. Ni siquiera yo se lo dije a las ovejas (ver Foto), y mira que las he dicho barbaridades cuando las tenía. ¡Ver para creer!

No se enfade. Usted es un bendito. Sabe que le aprecio y hoy quisiera brindar por usted. Lo haremos con orujo del bueno que me ha traído-José María desde Ourense (ver foto). Lo de-Alegato- que tanto le ha dolido va en contra: “De esos falsificadores que se han apoderado de todas las-Plataformas-, con productos-FAKE-(FALSOS), del comercio (sobremanera electrónico) y que no tiene fin”.

O, sea. ¿Qué toman a la gente que “se deja” por unos pardillos? Pues sabes lo que te digo con sinceridad.

Que acepto lo de-Alegato-, y que comprendo eso de-Estoy… que cuentas hoy. Y que estés, hasta los mismos… de tanto disloque. Y pregunto. ¿Hasta dónde vamos?...

Pues eso señor Manuel. Pues eso.