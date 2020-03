La trampa del juego 

Lunes, 2 de marzo de 2020

¡Increíble! Una casa de apuestas ha conseguido lo que nunca se había conseguido en este país: poner de acuerdo en algo a todos los habitantes de un pueblo. El insólito hecho se ha producido en Alcalá del Valle (Cádiz), un pequeño municipio que vive de la emigración y de las pensiones del régimen especial agrario. La historia puede resumirse en unas líneas.

Hace seis años, gracias a la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en esta materia, el pueblo inauguró su primera sala de apuestas, pero lo que parecía un premio, acabó siendo un castigo, porque más que resolver problemas, los ha creado. Desde entonces son muchos los jóvenes que se han enganchado al juego, y tanto para celebrar lo ganado, como para consolarse de lo perdido, recurren al alcohol y a otras drogas. Los matrimonios rotos por las mismas razones han dejado de ser una excepción, y no pocos niños sufren las consecuencias. Sobra dar detalles de los conflictos que la ludopatía provoca entre padres e hijos y viceversa. Ahora, por si no tuvieran bastante, la junta ha decidido que se instale un segundo salón de juego, y el ayuntamiento está obligado por ley a darle la licencia de obras, de instalaciones y de apertura. De momento, lo único que puede hacer el alcalde, es retrasar el proyecto y luchar para que se cambie la ley. ¿Cómo se puede entender que asuntos como el que nos ocupa dependa de la junta y no del ayuntamiento.?

Para ello cuenta con el apoyo de todos los vecinos, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones, además de no pocos ciudadanos de otros lugares, porque el problema no solo afecta a este municipio, afecta a otros muchos por no decir a todos.

Muchas personas se han arruinado por el juego, personas normales y corrientes, personas trabajadoras que invierten su sueldo en probar suerte. Son muchas las familias que están completamente rotas porque uno de sus miembros ha caído en esta lacra a la que por algún motivo (supongo que económico) nadie se enfrenta de verdad. Este problema no es un problema aislado, es el de muchísimas familias que son víctimas de la ludopatía. Y lo más preocupante: la cifra de ludópatas crece, especialmente gracias a las plataformas digitales e Internet. El incremento de ludópatas jóvenes es escalofriante. Según datos recientes, tenemos la tasa más alta de Europa de afectados entre 14 y 21 años. Pero más que intentar buscar soluciones para frenarlo, parece que pretenden dar facilidades para acelerarlo.

En unos años el número de salas de apuestas ha crecido exponencialmente en todo el país. Surgen, sobre todo, en barrios marginados, en zonas donde el índice de parados es mas elevado, sin guardar mucha distancia entre unas y otras y lo que es más peligroso: a veces son ubicadas a las puertas de los institutos y centros de enseñanza.

Para animar a los jóvenes a entrar y jugar se emiten a diario anuncios de juego en la televisión, en Internet, en medio de un partido de fútbol o en boca de un famoso que además es referente para miles de jóvenes en nuestro país. Es sabido que estos anuncios incitan a jugar con una ligereza casi indecente, vendiéndoles la felicidad de mentira que conlleva el apostar. ¿A qué esperan para que esto sea ilegal? Si ya se prohibieron los anuncios de alcohol y de tabaco, ¿por qué no se prohiben los del juego?

Llevan tiempo diciendo que van a aprobar la ley que regule la publicidad que fomenta la ludopatía y que aprobarán las de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable, pero la realidad es que se suceden los gobiernos y todos hacen lo mismo: multiplicar el número de salas de apuestas con fácil acceso para los jóvenes, de lo que se desprende que de un juego han decidido hacer una trampa, la trampa del juego, una trampa de la que ni ganando se sale rico, una trampa que solo consigue llevar a casa pobreza.