Dueñas: “No me vale el punto, no me gusta perderlos y hoy se nos fueron dos”

Domingo, 1 de marzo de 2020

Rafa Dueñas, entrenador mexicano del Salamanca UDS, abordó todas las cuestiones relativas al derbi al término del mismo.

Balance: “Un partido complicado y creo que tuvimos altibajos en los 90 minutos. Nos recompusimos en la segunda parte y no podemos regalar tantos minutos. Nos cerramos muy bien y los jugadores se adaptaron, pero dejamos de hacer mucho en el primer tiempo y ellos lo aprovecharon. Ambos tuvimos llegadas”.

Áreas: “El partido se rompió y fue de ida y vuelta. Al querer ganar, pudimos perder. Estuvimos mal en varias cuestiones y en el segundo tiempo buscamos ganar, pero al final fue 0-0”.

Chatón: “Le costó más hoy y hay que seguir trabajando en su parte física”.

Owen: “Entró muy enchufado y fue un revulsivo. Se muestra con ganas”.

Quedarse: “Estaré contra el Izarra y buscamos los puntos”.

Un punto: “No me vale el punto y no me gusta perder puntos y hoy se nos fueron dos”.

Fichajes: “Quiero que vengan enchufados y traigan goles, pero tienen que sumar Hugo, Ubis y Gio, aunque no haya suerte”.

Permanencia hasta el final: “Espero que no y lo antes posible sumemos el máximo de puntos”.