Ángel Sánchez: “Nos vamos con la sensación de haber podido ganar los tres puntos”

Domingo, 1 de marzo de 2020

Ángel Sánchez, técnico del Guijuelo, analizó el empate entre su equipo y el Salamanca UDS en el derbi en la sala de prensa del Estadio Helmántico.

Balance: “Me voy contento, pero con un sabor agridulce. El equipo ha hecho 70 minutos fántasticos y en la primera parte ha hecho todo bien, pero a partir del 70’, el partido no estaba para nosotros y sí para ellos. No es sencillo que el partido entero transcurro como tú quieres y más si delante está el Salamanca y el Helmántico”.

Cambios: “Si no has podido ganar el partido, no puedes perderlo. No podíamos generar más ocasiones de peligro y el Guijuelo lo que tenía que hacer era no perder”.

Dejar vivo al Salamanca: “Hemos generado ocasiones, pero pienso que en la primera parte nos ha perjudicado en la acciones el viento y el terreno de juego. No es nada fácil jugar en este escenario al Salamanca como lo hemos hecho”.

Buena línea: “Es complicado y lo que sea sumar fuera es bueno, pero la sensación es que nos vamos con la sensación de haber podido ganar los tres puntos. Creo que con 45 puntos te puedes salvar. El Salamanca no necesita generarte peligro y no han estado cómodos”.

Afición: “Estamos muy contentos y sabemos la ilusión que genera este encuentro para ellos y hay que darles las gracias”.