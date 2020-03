¿POR QUÉ SUEÑO CON CHRISTINA ROSSETTI ¿

Sueño con ella porque me invitó a un encuentro increíble. Y en ese encuentro me sentí más pleno que nunca. Más reencontrado que nunca.

En su inolvidable poema “Eco” hay un encuentro en mitad de la noche, en lo más aquilatado de todo. Dos secretos se encuentran en lo más secreto. Dos identidades se tocan en lo más íntimo.

Ese encuentro es dulce y amargo, los contrarios se superan, no significan nada. No hay palabras para delimitarlo. Es algo tan excesivo que no cabe en la experiencia Es tan excesivo que solo se puede realizar en lo más hondo.

Dos seres se encuentran en sueños: “Vuelve otra vez en sueños, para que pueda darte/ latido por latido, aliento por aliento”. Se encuentran dos latidos, dos alientos. Se unen dos últimas intimidades. En lo más escondido de lo más escondido, en lo que se revela detrás de lo revelado. Y se tocan del modo más secreto.

Están lejos y por tanto están puros, como las leyendas, como los sueños. Lo que han vivido se ha convertido en memoria, se ha intensificado.: “Habla bajo y acércate / como en aquellos tiempos, amor, ya tan lejanos”.

Christina Rossetti nació en Londres en 1830. De niña lord Byron la cogía en sus rodillas. Su hermano metió un libro de poemas dentro de la tumba de su mujer. Tuvo varios amores pero nunca llegó a comprometerse. La encuadran en el prerrafaelismo pero a veces anuncia obsesiones del surrealismo. Escribió sobre unas hermanas que sienten miedo y deseo por unos duendes que les dan frutos afrodisíacos. Concibió la comunicación más profunda y delirante. Por eso sueño con ella.

ANTONIO COSTA GÓMEZ, ESCRITOR Foto: Consuelo de Arco