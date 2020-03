El arte de perder los ojos

322

Ando catarroso, así que le pido a Emilio, el camarero, un caldo caliente y un café solo. No me apetecen vinos ni cervezas. Mientras me lo sirve, recuerdo su etapa “ciudadanos”, ese momento en el que pensaba que los de Rivera salvarían España y su negocio. España sigue igual, arruinada: llena deparo, pobreza y desigualdad. Su negocio se mantiene no por los de naranja, sino por los parroquianos que dejamos los euros en cañas y chatos.

Pienso, también, en la evolución de los de Arrimadas. En cómo crecieron de la nada, aupados por intereses económicos y por las ganas de frenar la deriva corrupta en la que galopaba el PP.

Blanqueada la imagen de los populares, la derecha considera amortizado a Ciudadanos, los elimina, los diluye.

Fueron cuervos. Carroñeros necesarios. Ahora son marionetas que pactan en Euskadi, que no logran acuerdos satisfactorios en Galicia. Son cuervos que no volverán a volar porque han perdido los ojos. Sus creadores, sus criadores, se los han sacado.

¡Cuántos tontos útiles hay en España esperando a que les saquen los ojos!