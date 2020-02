Salamanca recuerda a los represaliados por Consejo de Guerra

Sábado, 29 de febrero de 2020

Se ha desvelado un monolito que cuenta con una inscripción que recuerda a las 143 personas condenadas a muerte

La Plaza de la Concordia ha acogido esta mañana el homenaje a los represaliados por Consejo de Guerra en Salamanca. Representantes de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia y el Ayuntamiento de la Ciudad, con el alcalde, Carlos García Carbayo, a la cabeza, han acudido al lugar para rendir homenaje a las personas ejecutadas durante la Guerra Civil y la Posguerra que fueron condenadas mediante Consejos de Guerra. Durante el acto se ha desvelado un monolito con una placa conmemorativa en recuerdo de las víctimas.

Desde la Asociación Salamanca Memoria y Justicia indican que es un acto de homenaje pero también de justicia: “Queremos que sea un acto de Justicia, para los que en esos momentos no la tuvieron. No hay odio ni venganza, solamente es un acto de reconocimiento hacía esas personas, que no contaron con las garantías legales para que su Juicio, fuera un Juicio justo”. En total existen más de 5.000 expedientes Judiciales de Salamanca en el Archivo Militar de El Ferrol. Ninguno tuvo delitos de sangre, sin embargo a 143, se les aplicó la pena máxima, pena de muerte. Del mismo modo, la asociación explica que “el resto de Expedientes corresponden a los Juicios celebrados en el Cuartel Julián Sánchez El Charro, estos Juicios podían ser de 1, 2, 3.. personas, pero gran parte de ellos corresponden a grupos, que podían ser de 10, 15....Hay un Expediente en el que se juzga a alrededor de 100 personas, por una mancha que apareció en una placa, que había en la calle Toro, en honor al dictador. Esto da idea del número de personas que fueron juzgadas en dicho Cuartel”.

Fotos: Lydia González